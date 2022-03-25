إذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم.. ابتعد عن هذه العادات





فقد يتسبب التدخين والتوتر وتناول الأطعمة الخاطئة في عدد لا يحصى من المشكلات التي تؤدي إلى هذه المشكلة، لكن من خلال معالجة كيفية تناول الطعام وما تأكله، يمكنك بسهولة تفادي مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن خبراء تغذية. قد لا يلاحظ أي شخص يعاني من ضغط الدم أي أعراض على الإطلاق، لكنك ستلاحظ العواقب بالتأكيد، إذ يتسبب ارتفاع ضغط الدم في عدد من المشكلات الصحية، بدءاً من تلف الأعضاء ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات أخرى مثل أمراض القلب، وذلك بسبب عدة عوامل ومنها العادات السيئة بالأكل.فقد يتسبب التدخين والتوتر وتناول الأطعمة الخاطئة في عدد لا يحصى من المشكلات التي تؤدي إلى هذه المشكلة، لكن من خلال معالجة كيفية تناول الطعام وما تأكله، يمكنك بسهولة تفادي مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن خبراء تغذية.



وأولى تلك العادات السيئة عدم تناول أحد العناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي مثل البوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى كارثة على المدى الطويل.



فقد أوضحت اختصاصية التغذية ماريا رودريغز أن بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بالإضافة إلى نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. عدم تناول البوتاسيوموأولى تلك العادات السيئة عدم تناول أحد العناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي مثل البوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى كارثة على المدى الطويل.فقد أوضحت اختصاصية التغذية ماريا رودريغز أن بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بالإضافة إلى نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

تناول الأطعمة المصنعة

وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة إلى كارثة على مستويات ضغط الدم.



وأوضحت خبيرة الصحة إلينا كايدانيان أن الأطعمة المصنعة تحتوي عادةً على صوديوم أكثر بكثير من الأطعمة الأخرى. وعلى سبيل المثال، الحساء الجاهز أو المعلب مقابل الحساء المعد يدوياً في المنزل.

تناول الطعام في الخارج

في السياق ذاته، قالت كيدانيان إن تناول الطعام بالخارج أمر ممتع، إلا أن خيارات الطعام الصحية محدودة، فمن المستحيل تحديد الصوديوم المضاف إلى وجبات المطاعم، وخاصة الأطعمة ذات الجودة الأقل مثل الوجبات السريعة.

عدم قراءة الحقائق الغذائية

إلى ذلك، أوضحت أن عدم قراءة المكونات والخصائص الغذائية عند شراء الطعام المعبأ من الأخطاء الشائعة التي نرتكبها، مشيرة إلى أن التأكد من مستويات الصوديوم على سبيل المثال في المنتجات والمقارنة فيما بينها أحد العوامل المهمة في الحفاظ على صحتنا.



في موازاة ذلك، يرتبط تناول الأطعمة المقلية ارتباطاً وثيقاً بارتفاع ضغط الدم، بحسب الاختصاصية تريستا بيست.



وأوضحت أن هناك سببين رئيسيين لارتفاع ضغط الدم الناتج عن الأطعمة المقلية. أولاً، أنها تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث يتعين على القلب العمل بجهد أكبر لضخ الدم من خلال كتلة أكبر.



كما أن الوزن الزائد يضع ضغطاً على الكلى، فهي عضو حيوي في تنظيم ضغط الدم. تناول الطعام المقليفي موازاة ذلك، يرتبط تناول الأطعمة المقلية ارتباطاً وثيقاً بارتفاع ضغط الدم، بحسب الاختصاصية تريستا بيست.وأوضحت أن هناك سببين رئيسيين لارتفاع ضغط الدم الناتج عن الأطعمة المقلية. أولاً، أنها تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث يتعين على القلب العمل بجهد أكبر لضخ الدم من خلال كتلة أكبر.كما أن الوزن الزائد يضع ضغطاً على الكلى، فهي عضو حيوي في تنظيم ضغط الدم.

ثانياً، ترتبط الأطعمة المقلية غالباً بالدهون، ولكنها تحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من الصوديوم. وغالباً ما يكون الخبز والتوابل المستخدمة في قلي الأطعمة غنياً بالصوديوم أيضاً.



عدم تناول الدهون الصحية

إذا كنت بحاجة إلى إبقاء ضغط الدم منخفضاً، فلا داعي للتخلص من الدهون تماماً، وتحديداً الصحية منها، الموجودة في الأفوكادو وزيت الزيتوت وزبدة الفول السوداني على سبيل المثال.



فقد بيّنت اختصاصية التغذية كاتي توماشكو أن الدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تساعد في تقليل الالتهاب ومركبات تقلص الأوعية الدموية (المعروفة باسم أوكسيليبينات) في الجسم.

الإفراط في تناول ملح الطعام

في موازاة ذلك، يحتوي الملح على الصوديوم الذي يعد المساهم الرئيسي في أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.



لذلك، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليك التحكم في تناول الملح على الفور. وتجنب تضمين الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الملح في مخطط نظامك الغذائي.