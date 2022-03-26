هل الاصابة بكورونا يمكن أن تسبّب الولادة المبكرة؟

منذ بدء جائحة كورونا وهناك تساؤلات حول تأثير هذا الفيروس على الحامل في حال أصيبت به. ومن الاسئلة الشائعة كثيراً: هل هذه الاصابة يمكن أن تؤدي الى الولادة المبكرة؟ نقدّم لكِ الجواب في هذا الموضوع من موقع صحتي.بحسب دراسة نُشرت في مجلّة Nature Medicine العلمية، فانّ المخاطر المرتبطة بالولادة المبكرة تُحدق بالنساء اللواتي لم يتلقين اللقاح المضادّ لفيروس كورونا.فبحسب الدراسة، يصل رقم الولادات المبكرة لدى النساء اللواتي أصبن بفيروس كورونا دون تلقي اللقاح الى 22.6 من كلّ ألف ولادة. فيما ينخفض الرقم الى 4.3 لدى النساء اللواتي تلقين اللقاح.وهناك نسبة أخرى مهمّة تشير اليها هذه الدراسة، وهي انّ 98% من الحوامل اللواتي دخلن الى المستشفى وحالتهن خطيرة بسبب الاصابة بفيروس كورونا كنّ غير ملقّحات.لذا فانّ اللقاح المضادّ لكورونا مهمّ جداً للحامل لتفادي الولادة المبكرة المحتملة الناتجة عن الاصابة بكورونا. وتزداد اهمية اللقاح عند النساء اللواتي يعانين أصلاً من مشاكل صحيّة كالسكري وارتفاع الضغط الدمّ.اليك بعض الخطوات المساعدة في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا:- شجّعي الأشخاص المحيطين بكِ للحصول على اللقاح المضادّ لكورونا.- تجنّبي الاتصال الوثيق مع أي شخص مريض أو ظهرت عليه عوارض.- حافظي على مسافة بينك وبين الآخرين لحد المترين، خصوصاً عند تواجدك في الأماكن العامة المقفلة.- تجنّبي ملامسة العينين والانف والفم.- اغسلي يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عند ملامسة الاسطح خصوصاً خارج المنزل.- استخدمي معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول.