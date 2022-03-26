صحة

ناموسيات جديدة أكثر فعالية في مكافحة الملاريا

Lebanon 24
26-03-2022 | 11:00
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خلصت دراسة نشرتها دورية "لانسيت" إلى أن ناموسيات مضافا إليها نوع جديد من المبيدات الحشرية قلصت حالات الإصابة بالملاريا لدى الأطفال للنصف تقريبا خلال تجربة كبيرة أجريت في تنزانيا، وهو ما يزيد الآمال في سلاح جديد في مكافحة المرض الذي يحصد أرواحا منذ زمن طويل.

وساهمت الناموسيات بشكل فعال في التقدم الهائل الذي أحرزه العالم في مكافحة الملاريا خلال العقود الأخيرة، مما أنقذ ملايين الأرواح. لكن التقدم تعثر في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك لأسباب منها تزايد تطور مقاومة البعوض، الذي ينقل العدوى للمبيدات الحشرية المستخدمة في الناموسيات الموجودة حاليا.

وعام 2020 توفي 627 ألف شخص بسبب الملاريا، معظمهم من الأطفال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ولكن هذه المرة، خلص باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في المملكة المتحدة، والمعهد الوطني للبحوث الطبية وكلية كليمنغارو كريستيان الطبية في تنزانيا وجامعة أوتاوا بكندا إلى أن مبيدا حشريا جديدا، وهو الأول منذ 40 عاما، كان آمنا وفعالا في تجربة حقيقية أجريت على عينات عشوائية.

وقللت الناموسيات المزودة بالكلورفينابير إلى جانب البيرثرويد، وهي المادة الكيميائية المعتاد استخدامها، من انتشار الملاريا بالمقارنة مع الناموسيات الموجودة بنسبة 43 بالمئة في السنة الأولى، و37 بالمئة في السنة الثانية من التجربة.


المصدر: العربية
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