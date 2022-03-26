16
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ناموسيات جديدة أكثر فعالية في مكافحة الملاريا
Lebanon 24
26-03-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلصت دراسة نشرتها دورية "لانسيت" إلى أن ناموسيات مضافا إليها نوع جديد من المبيدات الحشرية قلصت حالات الإصابة بالملاريا لدى الأطفال للنصف تقريبا خلال تجربة كبيرة أجريت في تنزانيا، وهو ما يزيد الآمال في سلاح جديد في مكافحة المرض الذي يحصد أرواحا منذ زمن طويل.
وساهمت الناموسيات بشكل فعال في التقدم الهائل الذي أحرزه العالم في مكافحة الملاريا خلال العقود الأخيرة، مما أنقذ ملايين الأرواح. لكن التقدم تعثر في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك لأسباب منها تزايد تطور مقاومة البعوض، الذي ينقل العدوى للمبيدات الحشرية المستخدمة في الناموسيات الموجودة حاليا.
وعام 2020 توفي 627 ألف شخص بسبب الملاريا، معظمهم من الأطفال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ولكن هذه المرة، خلص باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في المملكة المتحدة، والمعهد الوطني للبحوث الطبية وكلية كليمنغارو كريستيان الطبية في تنزانيا وجامعة أوتاوا بكندا إلى أن مبيدا حشريا جديدا، وهو الأول منذ 40 عاما، كان آمنا وفعالا في تجربة حقيقية أجريت على عينات عشوائية.
وقللت الناموسيات المزودة بالكلورفينابير إلى جانب البيرثرويد، وهي المادة الكيميائية المعتاد استخدامها، من انتشار الملاريا بالمقارنة مع الناموسيات الموجودة بنسبة 43 بالمئة في السنة الأولى، و37 بالمئة في السنة الثانية من التجربة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
Lebanon 24
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
01:41 | 2022-03-26
26/03/2022 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
01:08 | 2022-03-26
26/03/2022 01:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
23:29 | 2022-03-25
25/03/2022 11:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
12:30 | 2022-03-26
26/03/2022 12:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
12:23 | 2022-03-26
26/03/2022 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-03-26
ما هي المناعة الهجينة؟ وما سر قوتها الصلبة ضد كورونا؟
14:00 | 2022-03-26
كم بيضة يمكن أن نأكل صحيا في الأسبوع؟
08:00 | 2022-03-26
هكذا تؤثر التقلبات المناخية في الربيع على صحتكم
05:00 | 2022-03-26
هل الاصابة بكورونا يمكن أن تسبّب الولادة المبكرة؟
01:26 | 2022-03-26
لماذا يحتاج المصابون بمتحوّر "أوميكرون" للبرودة؟
01:00 | 2022-03-26
6 عادات صحية تساعدك في خفض سكر الدم.. تعرّف إليها
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
27/03/2022 03:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact