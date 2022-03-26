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صحة
كم بيضة يمكن أن نأكل صحيا في الأسبوع؟
Lebanon 24
26-03-2022
|
14:00
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أعلنت الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البيض جزء من النظام الغذائي للكثيرين، وتناول 5-6 بيضات في الأسبوع تشكل إضافة جيدة للبروتينات الأخرى.
واشارت الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن بيض الدجاج يحتوي على بروتين مثالي للهضم، وكذلك كالسيوم وفوسفور وليسيثين و فيتامين D.
ووفقا لها، إن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع له فائدة صحية، ولكن من الأفضل تناول ما لا يزيد عن 2-3 بيضات في اليوم.
وقالت، "يمكن للشخص السليم أن يتناول في اليوم 2-3 بيضات، وبياض البيض أكثر. ونظريا يمكن للشخص أن يتناول أكثر من ذلك في اليوم. ولكني اعتقد أن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع تكون إضافة جيدة للبروتينات الأخرى التي يحصل عليها الجسم من اللحوم والأسماك والدواجن والمأكولات البحرية".
وتضيف، "الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، والأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومن السمنة تناول بيضة واحدة في اليوم ثلاث - أربع مرات في الأسبوع".
وتشير الخبيرة، إلى أن الإفراط بتناول البيض يؤدي إلى ردود فعل حساسية واضطراب عمل الجهاز الهضمي.
وتقول، "يسبب الإفراط بتناول البيض تزداد الحساسية ومشكلات في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن، والألم، والثقل، وزيادة تكوين الغازات، والتجشؤ بهواء برائحة البروتين غير المهضوم، وحموضة المعدة".
المصدر:
روسيا اليوم
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