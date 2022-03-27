مرض الزهايمر.. دراسة تحدد قائمة الطعام "الوقائية"

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول قائمة من الخضار الورقي والفواكه يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، الذي يصيب بعض كبار السن مع تقدم العمر.وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية "علم الأعصاب" أن الأشخاص الذين لا يعانون من أي عارض من أعراض الخرف، يتناولون على الأقل حصة واحدة من الخضار الورقي الأخضر في اليوم،وذكرت أن هؤلاء يواجهون خطرا أقل للتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.وفي حالة كان مرض الزهايمر منتشر في عائلتك، فهذا لا يعني أن إصابتك حتمية، ومع ذلك، فإن تناول الخضار الورقي بانتظام يمكن أن يساعد في منع الخرف ويحّسن من الصحة العامة، بحسب ما يقول موقع timesnownews.وتشمل قائمة الخضار والفواكه التي يُنصح بتناولها بانتظام:الفواكه الملونةالخضار الورقي مثل السبانخ والخسالحبوب الكاملةوعلى سبيل التوضيح، تعد الخضار الورقية أغنى مصادر حمض الفوليك وفيتامين "إيه" و"فيتامين "سي"، والألياف ومضادات الأكسدة، وتعزز هذه العناصر كلها صحة الدماغ على المدى الطويل.وكانت العديد من الدراسات السابقة أوضحت كيف يؤدي النظام الغذائي دورا رئيسيا في الشيخوخة والصحة المعرفية.ويرى الخبراء أن الطعام واحد من أفضل الطرق لمنع الاختلال المعرفي مع تقدم العمر.