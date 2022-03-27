صحة

أميركا تستعد لإقرار الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

Lebanon 24
27-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-935713-637839702784816371.jpg
Doc-P-935713-637839702784816371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستعد إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لإقرار جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا لأي شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر.


ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الجرعة الرابعة تهدف إلى توفير "حماية إضافية"، وسط مخاوف من انتقال إحدى سلالات أوميكرون الفرعية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان عن إقرار جرعات معززة ثانية من لقاحات فايزر وموديرونا قد يتم يوم الثلاثاء المقبل.
 
ومن المنتظر أن تستهدف الجرعة الرابعة الأشخاص الذين حصلوا على الثالثة قبل 4 أشهر على الأقل. وحاليا، تتم توصية الأشخاص، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بالجرعات المعززة.

وأثارت مسألة الجرعات المعززة أياما من النقاش والجدل بين مسؤولي الصحة في إدارة جو بايدن والمجتمع العلمي.

ويأتي ذلك، فيما يتخوف العالم من موجة جديدة من كورونا، مع انتشار المتحور الذي يعرف باسم "بي أيه 2"، وهو سلالة فرعية من أوميكرون، في عدد من دول العالم.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-03-28
02:00 | 2022-03-28
00:00 | 2022-03-28
23:00 | 2022-03-27
16:00 | 2022-03-27
14:00 | 2022-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website