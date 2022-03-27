صحة

هذا الحد الأقصى لتناول البيض لمرضى القلب والسمنة

Lebanon 24
27-03-2022 | 16:00
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لا يختلف اثنان على أهمية البيض كمصدر للبروتين، فقد قالت أخصائية التغذية الروسية ألكسندرا رازارينوفا، إن البيض جزء من النظام الغذائي للكثيرين، وتناول 5-6 بيضات في الأسبوع يشكل إضافة جيدة للبروتينات الأخرى.

وأشارت إلى أن بيض الدجاج يحتوي على بروتين مثالي للهضم، وكذلك كالسيوم وفوسفور وليسيثين و فيتامين D، لكنها فضلت عدم تناول أكثر من 3 بيضات في اليوم، وفق ما نقل عنها راديو "سبوتنيك".
كما أوضحت "يمكن للشخص السليم أن يتناول في اليوم 2-3 بيضات، وبياض البيض أكثر. ونظريا يمكن للشخص أن يتناول أكثر من ذلك في اليوم، ولكني أعتقد أن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع يكون إضافة جيدة للبروتينات الأخرى التي يحصل عليها الجسم من اللحوم والأسماك والدواجن والمأكولات البحرية".

ونبهت الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، والأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومن السمنة إلى تناول بيضة واحدة في اليوم ثلاث - أربع مرات في الأسبوع".

فيما حذرت من أن الإفراط بتناول البيض يؤدي إلى ردود فعل حساسية واضطراب عمل الجهاز الهضمي.

كذلك شددت على حفظ البيض في درجة حرارة من الصفر إلى 20 درجة مئوية مدة 25 يوما. و90 يوما في درجة حرارة من ناقص 2 إلى الصفر، مؤكدة ضرورة غسل البيض قبل استخدامه، وليس بعد شرائه مباشرة.
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