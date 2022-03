هذا ما يفعله تناول نصف لتر من الآيس كريم بجسم الإنسان

يساور البعض شعور بالقلق عند تناول ما يعادل نصف لتر من الآيس كريم بسبب محتوياته من الدهون والسعرات الحرارية. في هذا السياق، استطلع موقع Eat This Not That آراء خبراء تغذية حول ما إذا كان تناول نصف لتر كامل من الآيس كريم يضر بالصحة وكانت الإجابة بالنفي طالما أنها لن تصبح عادة غذائية، لأن الآيس كريم مليء بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي الانغماس في هذه العادة إلى بعض النتائج غير السارة.وأفاد الخبراء بأن هناك إيجابيات وسلبيات لتناول الآيس كريم، كما يلي:1. زيادة خطر السمنةتقول اختصاصية التغذية إدوينا كلارك إن "نصف لتر من الآيس كريم يحتوي على ما يصل إلى 1000 سعرة حرارية، وهو ما يعد أكثر من نصف المدخول اليومي للبعض"، وبما يعني أنه إذا واظب المرء على عادة تناول هذه الكمية، فربما يتعرض لزيادة الوزن بشكل كبير.