10 فوائد صحية لعصير خضراوات غير شائع.. تعرفوا عليها

يشتهر الكرنب، إحدى الخضراوات الصليبية، بأنه غني بمواد كيميائية نباتية تساعد على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بجسم الإنسان. إن الكرنب أو الملفوف غني بفيتامين K وفيتامين C والألياف وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك. كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم علاوة على أن كمية البوتاسيوم المنخفضة في الكرنب تجعله إضافة ميسورة التكلفة لنظام غذائي صديق للكلى، بحسب ما نشره موقع Boldsky.





1. يعزز المناعة: يحتوي الكرنب على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تحسين الصحة العامة. ويساعد شرب كوب من ماء الكرنب في مكافحة مسببات الأمراض الضارة ويمنع الالتهابات.

2. مفيد للكبد: بسبب خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، يحتوي ماء الكرنب على أحد أشهر مضادات الأكسدة المعروفة باسم إندول -3 كربونات، والذي يساعد في إزالة السموم من الكبد وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

3. يحارب الجذور الحرة: يساعد تناول الكرنب أو ماء الكرنب في زيادة قدرة الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي المزمن، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. يحتوي الكرنب على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الهضم وخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يعد استهلاك الكرنب كخضراوات أمرًا شائعًا للغاية، لكن شرب ماء الكرنب يعتبر أمرًا غير معتاد إلى حد ما، وربما لم يسمع عنه الكثيرون. وفيما يلي قائمة بفوائد شرب ماء الكرنب:1. يعزز المناعة: يحتوي الكرنب على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تحسين الصحة العامة. ويساعد شرب كوب من ماء الكرنب في مكافحة مسببات الأمراض الضارة ويمنع الالتهابات.2. مفيد للكبد: بسبب خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة، يحتوي ماء الكرنب على أحد أشهر مضادات الأكسدة المعروفة باسم إندول -3 كربونات، والذي يساعد في إزالة السموم من الكبد وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.3. يحارب الجذور الحرة: يساعد تناول الكرنب أو ماء الكرنب في زيادة قدرة الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي المزمن، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.