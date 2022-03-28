انسداد الأذن... اليكم بعض الأسباب

كشفت الدكتورة ناتاليا سيرغييفا، أخصائية طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، لماذا تنسد الأذن وإلى إي أمراض يشير هذا الشعور.وتشير الأخصائية الروسية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن انسداد الأذن هو شعور ذاتي، عندما يسوء سماع الأصوات، أو عندما يشعر الشخص بأن صوته مرتفع جدا. وهذا الشعور عادة يكون مرتبطا بأمراض البرد.وتقول، "يرتبط انسداد الأذن بأمراض البرد، فمثلا بسبب الزكام يحتقن الأنف والبلعوم الأنفي، حيث يقع الأنبوب السمعي، ومهمته موازنة الضغط في الأذن الوسطى الواقعة خلف طبلة الأذن. وهذا الضغط يجب أن يكون موجبا. ولكن في حالة الزكام، يحتقن هذا الأنبوب ولا يتمكن من تنفيذ مهمته، لذلك يشعر الشخص بانسداد أذنيه. لذلك يجب في هذه الحالة استشارة الطبيب الأخصائي، لأن الحالة قد تتطور إلى التهاب الأذن الوسطى".وتضيف، يمكن أن يشعر الشخص بانسداد أذنيه في حالة الطيران أو عند الغوص. ولكن هذه ليست حالة مرضية، ويمكن للشخص أن يتخلص من هذه الحالة بنفسه.وتقول، "لا يتمكن الأنبوب السمعي من موازنة الضغط بسرعة في حالة الطيران أو الغوص. لذلك على كل من يعاني من هذه الحالة أن يحمل معه بخاخ رذاذ للأنف يساعد على تضييق الأوعية الدموية قبل بداية الرحلة الجوية، ويمكن أيضا مص حلوى بطيئة الذوبان في الفم أو مضغ علكة، لأنها تساعد على تنشيط الأنبوب السمعي وبالتالي يتوازن الضغط".ووفقا لها، في بعض الأحيان يشير انسداد الأذن إلى مرض لا يمكن علاجه إلا في مرحلة مبكرة.وتقول، "يمكن في مرحلة مبكرة من ضعف السمع الناجم عن انسداد الأذن المتقطع أو الدائم، مع عدم وجود أعراض أخرى، أن يشير إلى مرض خطير. لذلك على الشخص فورا مراجعة الطبيب الأخصائي قبل فوات الأوان، لأنه لا يمكن علاج هذا المرض إلا في مرحلة مبكرة. وبعكسه يتطور المرض ويضعف السمع تدريجيا ويصعب وقف تطوره".( نوفوستي)