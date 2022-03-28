15
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
اكتشاف مواد جديدة لإنتاج أدوية تكبح "كوفيد-19"
Lebanon 24
28-03-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف علماء جامعة ألبرتا ((U of A الكندية، مواد يحتمل أنها فعالة ضد فيروس SARS-CoV-2، لأنها تمنع تكاثر الفيروس وتصلح لإنتاج أدوية مضادة له.
وتشير مجلة European Journal of Medicinal Chemistry، إلى أن الباحثين استخدموا في عملهم مصدر ضوء السنكروترون الكندي (CLS) للعثور على مثبطات فيروسية. وقد حدد الباحثون المثبطات التي تستهدف بروتين Mpro الرئيسي، الذي يشطر البروتينات الفيروسية ويشارك في تكاثر الفيروس نفسه.
و يعطي جهاز السنكروترون ضوءًا أكثر سطوعًا من الشمس بملايين المرات، ما يساعد في الحصول على معلومات مفصلة في العينات قيد الدراسة. وبحث الخبراء خلال هذا العمل عن جزيئات يمكن أن توقف تكاثر فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ "كوفيد-19"، داخل الخلايا البشرية.
وتقول البروفيسورة جوانا ليميو من الجامعة، " بمساعدة جهاز السنكروترون والعديد من علماء الجامعة، تمكنا من تطوير مجموعة من المثبطات الواعدة جدا".
واتضح أيضا، أن مثبط البروتياز GC376 ، الذي يستخدم لعلاج "كوفيد-19" عند القطط، وهو أيضًا دواء أولي ثنائي كبريتات (يتحول إلى دواء داخل الجسم) ، يقمع بفعالية بروتين Mpro الفيروس التاجي المستجد بفعالية.
ويذكر أن باحثين من جامعة ألبرتا سبق ان أعلنوا في شهر أب الماضي، أنهم بعد تحليل بلازما دم 120 مريضا بـ "كوفيد-19" اكتشفوا أن سبب حصول عاصفة السيتوكين في جسم المريض، هو وجود بروتين الغلاكتين- 9 (galectin-9) في دمه.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
01:55 | 2022-03-28
28/03/2022 01:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
00:07 | 2022-03-28
28/03/2022 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما شهده البقاع بعد توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما شهده البقاع بعد توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار
00:36 | 2022-03-28
28/03/2022 12:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
Lebanon 24
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
06:17 | 2022-03-28
28/03/2022 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن جريمة أنصار يثيرُ التساؤلات.. ما هو؟
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن جريمة أنصار يثيرُ التساؤلات.. ما هو؟
04:15 | 2022-03-28
28/03/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-03-28
تناول الشوكولا... اكتشاف جديد ومثير
12:00 | 2022-03-28
انسداد الأذن... اليكم بعض الأسباب
10:00 | 2022-03-28
الفلفل الحلو... اليكم بعض فوائده
08:00 | 2022-03-28
10 فوائد صحية لعصير خضراوات غير شائع.. تعرفوا عليها
07:00 | 2022-03-28
زيوت الطهي... هل هي ضارة للصحة؟
05:00 | 2022-03-28
هذا ما يفعله تناول نصف لتر من الآيس كريم بجسم الإنسان
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
29/03/2022 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
29/03/2022 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
29/03/2022 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact