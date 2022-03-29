صحة

كيف تحمي نفسك من أمراض الهاتف؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 05:00
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هناك الكثير من التحذيرات التى تطلقها منظمات الصحة العالمية من استخدام الهاتف المحمول لفترات كبيرة وقريبة من جسم الانسان ، ولابد من اتخاذ الكثير من الاحتياطات لمنع الاصابة بالإمراض المزمنة والأمراض السرطانية الخطيرة وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها كنوع من الحماية لجسمك من استخدامات الهاتف فى أوقات كثيرة من اليوم ، ومن أهمها :

1 ابق هاتفك بعيدًا عن جسمك حتى بضعة أقدام فقط ستحدث فرقًا كبيرًا، واستخدم سماعة بلوتوث قدر الإمكان، وأرسل رسائل نصية بدلاً من التحدث على الهاتف، وابق الهاتف بعيدًا عنك أثناء تنزيل أو إرسال ملفات كبيرة

2 لابد من حمل الهاتف فى حقيبة ظهر أو محفظة بدلاً من الجيب أو حمالة الصدر أو الحزام.

3 - تجنب استخدام هاتفك المحمول عندما يرسل مستويات عالية من الترددات اللاسلكية: ويحدث هذا عندما تكون الإشارة ضعيفة.

4 إذا كنت في سيارة سريعة فتجنب بث الصوت أو الفيديو أو تنزيل الملفات كبيرة الحجم أو إرسالها.

5 - لا تنام والهاتف في سريرك أو بالقرب من رأسك، ما لم تحوله إلى وضع الطائرة، ويتعين عليك وضعه على بعد بضعة أمتار على الأقل. وهذا يعني أنه لا نوم والهاتف تحت الوسادة .

6 - خلع سماعة الرأس عندما لا تكون قيد الاتصال: تصدر سماعات الرأس مقدارًا صغيرًا من الترددات اللاسلكية حتى في حالة عدم استخدام هاتفك، لذا على الرغم من أنها أفضل من حمل الهاتف إلى مستوى الرأس، فإن عليك الحد من التعرض للتردد اللاسلكى قدر الإمكان.
المصدر: اليوم السابع
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