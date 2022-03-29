18
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
كيف تحمي نفسك من أمراض الهاتف؟
Lebanon 24
29-03-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هناك الكثير من التحذيرات التى تطلقها منظمات الصحة العالمية من استخدام الهاتف المحمول لفترات كبيرة وقريبة من جسم الانسان ، ولابد من اتخاذ الكثير من الاحتياطات لمنع الاصابة بالإمراض المزمنة والأمراض السرطانية الخطيرة وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها كنوع من الحماية لجسمك من استخدامات الهاتف فى أوقات كثيرة من اليوم ، ومن أهمها :
1 ابق هاتفك بعيدًا عن جسمك حتى بضعة أقدام فقط ستحدث فرقًا كبيرًا، واستخدم سماعة بلوتوث قدر الإمكان، وأرسل رسائل نصية بدلاً من التحدث على الهاتف، وابق الهاتف بعيدًا عنك أثناء تنزيل أو إرسال ملفات كبيرة
2 لابد من حمل الهاتف فى حقيبة ظهر أو محفظة بدلاً من الجيب أو حمالة الصدر أو الحزام.
3 - تجنب استخدام هاتفك المحمول عندما يرسل مستويات عالية من الترددات اللاسلكية: ويحدث هذا عندما تكون الإشارة ضعيفة.
4 إذا كنت في سيارة سريعة فتجنب بث الصوت أو الفيديو أو تنزيل الملفات كبيرة الحجم أو إرسالها.
5 - لا تنام والهاتف في سريرك أو بالقرب من رأسك، ما لم تحوله إلى وضع الطائرة، ويتعين عليك وضعه على بعد بضعة أمتار على الأقل. وهذا يعني أنه لا نوم والهاتف تحت الوسادة .
6 - خلع سماعة الرأس عندما لا تكون قيد الاتصال: تصدر سماعات الرأس مقدارًا صغيرًا من الترددات اللاسلكية حتى في حالة عدم استخدام هاتفك، لذا على الرغم من أنها أفضل من حمل الهاتف إلى مستوى الرأس، فإن عليك الحد من التعرض للتردد اللاسلكى قدر الإمكان.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
خفايا عن جريمة أنصار.. ماذا وراء محمد ناصر الدين؟
Lebanon 24
خفايا عن جريمة أنصار.. ماذا وراء محمد ناصر الدين؟
02:30 | 2022-03-29
29/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء مستمر ونيسان سيحمل الأمطار والثلوج.. هل دخل لبنان العصر الجليدي؟
Lebanon 24
الشتاء مستمر ونيسان سيحمل الأمطار والثلوج.. هل دخل لبنان العصر الجليدي؟
23:16 | 2022-03-28
28/03/2022 11:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة من جديد.. في هذه الحالة
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة من جديد.. في هذه الحالة
06:35 | 2022-03-29
29/03/2022 06:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع قضائي رفيع: "الداتا" التي سُحبت من شركة مكتف سُرّبت الى دولة…
Lebanon 24
مرجع قضائي رفيع: "الداتا" التي سُحبت من شركة مكتف سُرّبت الى دولة…
22:59 | 2022-03-28
28/03/2022 10:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ بارز يُدخل جنبلاط مرحلة حرِجة "انتخابياً".. ما حصل خالف التوقعات
Lebanon 24
تطورٌ بارز يُدخل جنبلاط مرحلة حرِجة "انتخابياً".. ما حصل خالف التوقعات
05:00 | 2022-03-29
29/03/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-03-29
كيف تتخلص من ضيق التنفس بعد كورونا؟
12:00 | 2022-03-29
هل تعاني من بعض الالتهابات في الجسم؟... اليك هذه المعلومات
10:00 | 2022-03-29
دواء جديد لمعالجة السكري والسمنة... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-03-29
في هذا البلد.. هل تمّت الموافقة على منح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا؟
07:00 | 2022-03-29
هل يقضي "أوميكرون" على "كورونا"؟
06:21 | 2022-03-29
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
فيديو
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
08:30 | 2022-03-29
29/03/2022 22:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
06:21 | 2022-03-29
29/03/2022 22:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
29/03/2022 22:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact