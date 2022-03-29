ماذا يعني عدم إصابة البعض بكورونا حتى اليوم؟

أصاب فيروس كورونا ملايين الأشخاص حول العالم، ولم تظهر أعراض لدى بعض الأشخاص، وعلى الرغم من أنهم كانوا يعيشون بالقرب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أنهم تمكنوا من الفرار منه، ولكن ماذا تعنى عدم إصابة البعض بفيروس كورونا مطلقاً، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".هناك احتمالات كبيرة بأن يكون الشخص قد أصيب بالفيروس المعدي، لكن قد يكون بدون أعراض، هذا يعني أنهم أصيبوا بالعدوى وتعافوا، لكن لأنهم لم تظهر عليهم أي أعراض، لم يتم تشخيص الإصابة بكورونا أبدًا.تتراوح علامات الإصابة بفيروس كورونا من خفيفة إلى شديدة كما أن معظم أعراضه تتداخل مع نزلات البرد والأنفلونزا. لذلك ، إذا كان الحمل الفيروسي أو كمية الفيروس لدى الشخص منخفضة ، فقد تظهر عليهم أعراض خفيفة ، والتي يمكن اعتبارها خطأً على أنها أمراض أخرى.يشير إلى أن بعض الأشخاص ربما أصيبوا بالفيروس ولكن ربما لم يتم تشخيصهم بسبب أعراض خفيفة أو عدم وجود أعراض.سبب آخر لعدم إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا يمكن أن يكون بسبب جيناتهم، حيث يعتقد العلماء أن المقاومة الجينية لفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص يمكن أن تجعلهم محصنين ضد الفيروس.على الرغم من أنه يحدث في حالات نادرة، إلا أنه ممكن، ويُعتقد أن الجينات قد تحتوي على اختلافات في مستقبلات ACE2 التي يلتصق بها الفيروس للدخول إلى الخلايا البشرية.قد يكون السبب الآخر هو وجود نظام استجابة مناعي قوي ، والذي يمنع الفيروس من التكاثر في الرئتين لا يزال العلماء يحاولون اكتساب المزيد من المعرفة حول هذه المسألة.إذا كنت بطريقة ما غير متأثر بالفيروس، فهذا يعني أنك لم تظهر عليه أي أعراض أو أنك محصن لكن من المهم فهم السبب الحقيقي لذا ، سواء كنت مصابًا بالفيروس المعدي أم لا ، يجب ألا تفترض أنك لا تقهر أمام الفيروس التاجي. فيروس كورونا يتغير ولا يمكن أن نقول على وجه اليقين كيف سيؤثر الفيروس المتحور التالي على أجسامنا.يجب أن يتم تطعيم الجميع ، وارتداء كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع عادات النظافة الصحية كل واحد منا عرضة للإصابة بالفيروس ولا أحد محصن ضده.