في هذا البلد.. هل تمّت الموافقة على منح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن توافق هيئة الأغذية والأدوية "FDA"، على جرعة رابعة من لقاح كورونا للأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر الأسبوع المقبل، حيث تستقر الحالات عند 31000 حالة يوميًا وتتطلع الولايات المتحدة إلى حياة ما بعد الجائحة.وأشارت شبكة" CNN" الإخبارية إلى أن هيئة الأغذية والأدوية ستوافق قريبًا على حقنة رابعة من لقاحات فايزر وموديرنا Pfizer BioNTech و Modernaوأضاف الموقع، إنه بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية " FDA"، يخطط مركز السيطرة على الأمراض للتوصية بالجرعات الإضافية لجميع الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر.