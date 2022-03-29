صحة

في هذا البلد.. هل تمّت الموافقة على منح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-936344-637841338419485554.jpg
Doc-P-936344-637841338419485554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن توافق هيئة الأغذية والأدوية "FDA"، على جرعة رابعة من لقاح كورونا للأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر الأسبوع المقبل، حيث تستقر الحالات عند 31000 حالة يوميًا وتتطلع الولايات المتحدة إلى حياة ما بعد الجائحة.

وأشارت شبكة" CNN" الإخبارية إلى أن هيئة الأغذية والأدوية ستوافق قريبًا على حقنة رابعة من لقاحات فايزر وموديرنا Pfizer BioNTech و Moderna

وأضاف الموقع، إنه بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية " FDA"، يخطط مركز السيطرة على الأمراض للتوصية بالجرعات الإضافية لجميع الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر.

المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-03-29
12:00 | 2022-03-29
10:00 | 2022-03-29
07:00 | 2022-03-29
06:21 | 2022-03-29
05:00 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website