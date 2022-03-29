دراسة ترصد علاقة بين المضادات الحيوية والقدرات الذهنية لدى النساء... هذه التفاصيل

كشفت نتائج دراسة طبية، أجراها باحثون في جامعة هارفارد على آلاف النساء عن علاقة "غريبة" بين تناول المضادات الحيوية وتراجع القدرات المعرفية.وشملت الدراسة، التي قادها فريق علماء متخصصون في علم الأوبئة من كلية الطب بجامعة هارفارد، 14543 امرأة في منتصف العمر تناولن المضادات الحيوية (لعدة أسباب، من بينها التهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الأسنان وحب الشباب والتهابات المسالك البولية) لمدة شهرين على الأقل.وبعد سنوات، أكملت المشاركات اختبارات تقيس جوانب مختلفة من القدرات المعرفية، وحققن درجات منخفضة.وقال العلماء في الورقة البحثية: "لاحظنا أن استخدام المضادات الحيوية في منتصف العمر كان مرتبطا بشكل كبير بدرجات ضعيفة للإدراك والتعلم والذاكرة والسرعة الحركية والانتباه".ووجدوا أن الانخفاض في قوة الدماغ كان يعادل حوالي ثلاث أو أربع سنوات من الشيخوخة الطبيعية.وقال الفريق الطبي: "يبين هذا البحث مدى أهمية مراقبة استخدام المضادات الحيوية بعناية، ويبين أيضا مدى أهمية فهمنا للرابط بين ما يحدث في أحشائنا وما يحدث في أدمغتنا" وفق موقع ساينس أليرت.وأضافوا: "على حد علمنا، هذه أول دراسة كبيرة عن الاستخدام المزمن طويل الأمد للمضادات الحيوية والإدراك".