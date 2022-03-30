صحة

نوع نادر من السرطان... اليكم بعض عوارضه

Lebanon 24
30-03-2022 | 12:00
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يمكن أن تكون حكة الجفن من أعراض الإصابة بنوع نادر من السرطان- سرطان العين.
وتشير صحيفة Express، إلى أنه وفقا للخبراء، يظهر سرطان الجلد نتيجة النمو غير الطبيعي للخلايا. وأن بعض أجزاء العين أكثر عرضة لهذا النوع من مرض السرطان مقارنة بالأخرى. فقد شخص الأطباء هذه الحالة لدى امرأة عمرها 47 عاما، عندما راجعت المستشفى بسبب الحكة المزعجة التي تعاني منها في الجفن. وهذا ما أكدته نتائج التحاليل التي أجراها الأطباء.

ويشير الباحثون، إلى أن الورم الميلانيني في هذه المنطقة حالة نادرة جدا.

ومن الأعراض الأخرى لهذا النوع من السرطان- ومضات من الضوء، وخطوط متموجة أمام العينين، وتشوش الرؤية أو فقدانها، وتضخم بقعة داكنة في العين. قد يكون لدى المريض انتفاخ مؤلم في الجفن.

ومع أن هذه الأعراض لا تشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان، إلا أنه من الأفضل مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء الفحص.

( نوفوستي) 
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