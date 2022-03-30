لهذه الأسباب عليك ان تتوقف عن شرب القهوة

‫هناك بعض العلامات التي تدل على أنه يجب التخلي عن القهوة، فما هي؟ بالمقابل ماذا كشفت دراسة جديدة عن فوائد القهوة؟وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة للقهوة فإن مجلة "فرويندين" الألمانية نصحت بعدم تناول أكثر من 400 ملليغرام من ‫الكافيين يوميا، وشددت على أنه يجب التوقف عن شرب القهوة في حالة ظهور ‫أي علامة من العلامات التالية:‫‫حرقة المعدة‫يمكن أن تكون حرقة المعدة خطيرة على المدى الطويل، نظرا لأن الكافيين ‫يتسبب في ظهور أعراض ارتجاع المريء، وهو ما يسري على المشروبات الغازية ‫وحتى الشاي.‫‫مشاكل في النوم أو القلق‫يمكن للمحتوى العالي من الكافيين أن يؤدي إلى مشاكل في النوم والقلق، ‫ولذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم بمدة 6 ساعات.‫ظهور أعراض انسحاب‫إذا لم يتمكن الشخص من تناول قهوته المعتادة وظهر عليه أيٌ من أعراض ‫الانسحاب (Withdrawal) وهي علامات تصيب الشخص عند الإقلاع عن مادة معينة، أو الشعور بالتعب أو أعراض تشبه الإنفلونزا، فإن ذلك يعتبر ‫إشارة لضرورة تقليل كمية القهوة.‫‫زيادة الوزن‫على الرغم من أن القهوة تشعر بالشبع وعدم الرغبة في الأكل، ولكن بعد ‫زوال هذا التأثير فإن الجسم سيحتاج لتناول الطعام بكميات كبيرة وبسرعة، ‫كما أن استبدال وجبة غذائية بمشروب القهوة يخل بوظائف الجسم ويزيد من ‫إفراز هرمون الكورتيزول.القهوة التركية تنشر مذاقها في 144 بلدا القهوة التركية حاضرة في 144 بلدا من الولايات المتحدة إلى بيلاروسا وهولندا وصولا إلى روسيا. 08.12.2021(الجزيرة)