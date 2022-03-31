5 فوائد تضع الجرجير على رأس قائمة الأطعمة الذهبية.. لا تفوتيها!





وبحسب ما ورد بموقع Mind Your Body Green، تقول اختصاصية التغذية ماي تشو، إن "الجرجير عبارة عن خضراوات صغيرة ذات الأوراق الخضراء ذات السيقان السميكة التي تشترك في نفس العائلة الصليبية مثل الكرنب والملفوف"، وبالنسبة للطعم، فهو يشبه إلى حد أوراق الفلفل التي تقدم نكهة متناقضة لطيفة مع الأطباق الأكثر حمضية.



وتؤكد اختصاصية التغذية المسجلة ميا سين أنه غالبًا ما يستخدم الجرجير كسلطة خضراء أو مقبلات، ويمكن تناوله نيئًا أو مطبوخًا. لكنه أكثر بكثير من مجرد إضافة مفعمة بالحيوية، حيث إن "الجرجير غني بالمغذيات، مما يعني أنه يحتوي على مستوى عالٍ من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالسعرات الحرارية". يتربع الجرجير على رأس قائمة أكثر المنتجات كثافة بالمغذيات في الأسواق، حيث يتم تصنيف المواد الغذائية في قائمة المنتجات كثيفة التغذية بناء على كمية القيمة اليومية الموصى بتناولها من العناصر الغذائية.وبحسب ما ورد بموقع Mind Your Body Green، تقول اختصاصية التغذية ماي تشو، إن "الجرجير عبارة عن خضراوات صغيرة ذات الأوراق الخضراء ذات السيقان السميكة التي تشترك في نفس العائلة الصليبية مثل الكرنب والملفوف"، وبالنسبة للطعم، فهو يشبه إلى حد أوراق الفلفل التي تقدم نكهة متناقضة لطيفة مع الأطباق الأكثر حمضية.وتؤكد اختصاصية التغذية المسجلة ميا سين أنه غالبًا ما يستخدم الجرجير كسلطة خضراء أو مقبلات، ويمكن تناوله نيئًا أو مطبوخًا. لكنه أكثر بكثير من مجرد إضافة مفعمة بالحيوية، حيث إن "الجرجير غني بالمغذيات، مما يعني أنه يحتوي على مستوى عالٍ من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالسعرات الحرارية".



1. غني بفيتامين K



تقول تشو إن كوبا واحدا من الجرجير يوفر أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين K، القابل للذوبان في الدهون والذي يساعد في صحة العظام ولالتئام الجروح. تشير الأبحاث إلى أن فيتامين K يمكن أن يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل من معدلات الكسر، علاوة على دوره في تخثر الدم.



2. إنتاج الكولاجين



إن الجرجير غني أيضًا بفيتامين C، والذي تقول سين إنه مهم لإنتاج الكولاجين. لا تقتصر أهمية إنتاج الكولاجين على صحة الشعر والجلد والأظافر فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة المفاصل.



3. مضادات الأكسدة



تقول تشو: "تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة". ويمكن أن تكون الجذور الحرة ضارة لكل من خلايا جسم الإنسان والحمض النووي.



3. تعزيز جهاز المناعة



بفضل المستويات العالية من فيتامين C، يمكن أن يساعد الجرجير في دعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق تحييد مسببات الأمراض وتعزيز تكاثر الخلايا الليمفاوية - نوع من خلايا الدم البيضاء - التي تعزز استجابة الجسم المضاد. فوائد الجرجير1. غني بفيتامين Kتقول تشو إن كوبا واحدا من الجرجير يوفر أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين K، القابل للذوبان في الدهون والذي يساعد في صحة العظام ولالتئام الجروح. تشير الأبحاث إلى أن فيتامين K يمكن أن يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل من معدلات الكسر، علاوة على دوره في تخثر الدم.2. إنتاج الكولاجينإن الجرجير غني أيضًا بفيتامين C، والذي تقول سين إنه مهم لإنتاج الكولاجين. لا تقتصر أهمية إنتاج الكولاجين على صحة الشعر والجلد والأظافر فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة المفاصل.3. مضادات الأكسدةتقول تشو: "تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة". ويمكن أن تكون الجذور الحرة ضارة لكل من خلايا جسم الإنسان والحمض النووي.3. تعزيز جهاز المناعةبفضل المستويات العالية من فيتامين C، يمكن أن يساعد الجرجير في دعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق تحييد مسببات الأمراض وتعزيز تكاثر الخلايا الليمفاوية - نوع من خلايا الدم البيضاء - التي تعزز استجابة الجسم المضاد.