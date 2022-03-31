صحة

الأوعية الدموية الضعيفة... اليكم بعض المعلومات حولها

Lebanon 24
31-03-2022 | 14:00
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كشفت الدكتورة إيرينا فاسيليفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، عن الأعراض غير المباشرة التي تشير إلى أن الشخص يعاني من "ضعف في الأوعية الدموية"

وتشير الأخصائية، إلى أن التنميل والوخز في اليدين أو القدمين، وبرودة الجلد، والتورم المتكرر في القدم أو الكاحل أو الساق، جميعها تشير إلى وجود هذه المشكلة.

وتقول، "إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في الذاكرة والتركيز وتشنجات في الأطراف السفلى ودوالي أو تقرحات على جلد الأطراف السفلى، فعليه الاهتمام بحالته الصحية".

وتشير الأخصائية الروسية، إلى أن أسباب اضطراب الدورة الدموية عديدة ومختلفة. ولكن أكثرها شيوعًا هي تصلب الشرايين والتخثر والسكري وزيادة الوزن والتدخين، لأن جميعها تلحق الضرر بجدران الأوعية الدموية ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

( لينتا. رو) 
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