مشاكل الأمعاء... اليكم بعض الاعراض الخطيرة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها، فما هي؟الجهاز الهضمي للإنسان معرض للإصابة بأمراض عديدة مثل القولون العصبي والإمساك المزمن والإسهال وغيرها.يعاني أكثر من 40% من الناس في جميع أنحاء العالم من أمراض في المعدة أو الأمعاء. لكن كثيرين يتجاهلون الأعراض المصاحبة لتلك الأمراض ولا يقومون بما يكفي لمعالجتها أو حتى فحصها عند الأطباء، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.لذلك، إذا لاحظت واحدا أو أكثر من الأعراض والعلامات التالية، فننصح باستشارة الطبيب حول صحة الأمعاء لديك:

التعب المستمرغالبًا ما تكون متعبًا جدًا وتفتقر للطاقة للقيام بمهامك اليومية على الرغم من أنك نمت بشكل كافٍ. يمكن أن تكون هذه الحالة علامة على متلازمة القولون العصبي. فإذا كنت تعاني من التعب دون أي سبب وجيه، فالأمر يستحق زيارة الطبيب.التهاب الحلق المزمنإذا حدث التهاب الحلق المزمن دون سبب واضح، فقد يشير أيضًا إلى مشكلة في الجهاز الهضمي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مرض الجَزْر المَعدي المريئي الذي يتسبب في ارتجاع حمض المعدة إلى المريء.الإسهاليمكن أن تؤدي متلازمة الأمعاء القصيرة أو الداء البطني أو متلازمة القولون العصبي إلى زيادة الإسهال لدى المصابين. إذا واجهت هذه الأعراض، فيجب زيارة الطبيب.مشاكل البلعراجع الطبيب إذا واجهت صعوبات في البلع.الاكتئاب والقلقالاكتئاب والقلق أمر مزعج لمن يعاني من هذه الحالة، إذ ترتبط بالصحة العقلية والجسدية ارتباطًا مباشرًا.التهاب اللثةيمكن أن يكون احمرار اللثة أو ألمها أو تورمها من أعراض مرض الجَزْر المَعدي المريئي.الرائب.. فوائد عظيمة للجهاز الهضمي ودرع مضاد للأنفلونزا، إضافة إلى فوائده العظيمة في عملية الهضم والمحافظة على صحة الأمعاء، أظهرت دراسة أجراها خبراء من جامعة "مصطفى كمال" التركية، أن الرائب يحمي من الإصابة بمرض الانفلونزا. 30.01.2020 أمعاء إمساك لبن زبادي اللبن الزبادي إنفوغرافمشاكل في العينيمكن أن تكون العيون الملتهبة أو الحمراء علامة على مرض كرون، وهو التهاب مُزمن يُصيب الجهاز الهضمي عامّةً.فقدان الوزن دون سبب وجيهفقدان الوزن قد يعود لمشكلة في القناة الهضمية.الإمساكالإمساك يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي.تقرحات الفميتسبب ارتجاع الحمض في ظهور تقرحات دورية. يمكن أن تُعزى هذه العلامة إلى مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.القيءيعتبر القيء دائمًا علامة على وجود خطأ ما في الأمعاء.