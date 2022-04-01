صحة

للوقاية من السرطان...خضروات وفواكه غنية بالبيتا كاروتين

Lebanon 24
01-04-2022 | 05:00
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قال مركز الصحة الألماني إن في البيتا كاروتين فوائد صحية كثيرة إذ تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الأزمة القلبية، والعديد من أنواع السرطان مثل سرطانات المريء، والكبد، والبنكرياس، والقولون، والمستقيم، والبروستاتا، والمبيض، وعنق الرحم.
وأضاف المركز أن مادة البيتاكاروتين تحسن وظائف المخ، وتقي من مرض الزهايمر. وأشار المركز إلى أن الجسم يحول البيتا كاروتين إلى فيتامين أ المهم لصحة العين.
وتتمثل المصادر الغذائية للبيتا كاروتين في الخضروات، والفواكه ذات اللون الأحمر، والأصفر، والبرتقالي، مثل البطاطا الحلوة، والقرع، والشمندر، والجزر، والطماطم، والفلفل، والمشمش، والمانغو، والبابايا، والبطيخ، والسبانخ، واللفت، والبروكلي.
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