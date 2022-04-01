25
o
بيروت
26
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل يحمي الوضع "الداكن" العينين من أضرار الشاشة؟
Lebanon 24
01-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الضوء الأزرق للشاشات نوع من الضوء يحتوي على أعلى طاقة مع أقصر طول موجي، وقد أصبح كثيرون على دراية بالتوصيات الخاصة بالابتعاد عن الشاشة قبل النوم يساعة على الأقل. لكن ماذا لو قمت بتبديل جهازك إلى الوضع المظلم أو "الداكن"؟
لا تقتصر مصادر الضوء الأزرق على الشاشات ومصابيح الفلورسنت، فأشعة الشمس أيضاً تحتوي على الضوء الأزرق الذي يثبّط إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم.
وتتعرض العيون للإجهاد بسبب قضاء الكثير من الوقت أمام الأجهزة الإلكترونية التي ينبعث منها ضوء أزرق. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى متلازمة رؤية الكمبيوتر، وهي حالة تتميز بجفاف في العين، أو عدم وضوح الرؤية، أو الحرقان أو الحكة، أو الحساسية تجاه الضوء، أو مشكلة في إبقاء العينين مفتوحتين.
هل الوضع "الداكن" أفضل؟
حتى الآن لا يدعم العلم الادعاءات بأن الوضع المظلم أو الداكن يحسن النوم. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2019 لم يجد مستخدمو "الوضع الليلي" في منتجات "أبل" فرقاً في إنتاج الجسم للميلاتونين.
ولا يعني ذلك أن تقليل سطوع الشاشة ليس مفيداً. إنما الفائدة الأكبر تأتي من تقليل التعرّض للضوء ككل، بدلاً من تقليل الضوء الأزرق.
من جانب آخر، ليس الضوء الأزرق هو السبب الوحيد لإجهاد العين، وإنما تثبيت العين لفترات طويلة باتجاه الشاشة، وتقريب الشاشة من العين، وعدم إغلاق العينين أثناء التحديق.
لذلك، يُنصح بعدم النظر إلى الشاشة أكثر من 20 دقيقة متصلة، وإغلاق الجفون باستمرار لثانية أو اثنتين، والابتعاد مسافة كافية عن الشاشة.
تابع
الأكثر قراءة
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
22:54 | 2022-03-31
31/03/2022 10:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حقيقة مدمرة"... عانت من خط تحت ظفرها لـ10 سنوات وهذا ما اكتشفته
Lebanon 24
"حقيقة مدمرة"... عانت من خط تحت ظفرها لـ10 سنوات وهذا ما اكتشفته
11:58 | 2022-03-31
31/03/2022 11:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المنقوشة رجعت بـ1000.. اليكم ما جرى (صورة)
Lebanon 24
المنقوشة رجعت بـ1000.. اليكم ما جرى (صورة)
00:59 | 2022-04-01
01/04/2022 12:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط قتلى... مداهمات للجيش وإطلاق نار في سهل طليا
Lebanon 24
سقوط قتلى... مداهمات للجيش وإطلاق نار في سهل طليا
11:51 | 2022-03-31
31/03/2022 11:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-03-31
31/03/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:00 | 2022-04-01
جائحة كورونا... 3 سيناريوهات تنتظر الكرة الأرضية
05:00 | 2022-04-01
للوقاية من السرطان...خضروات وفواكه غنية بالبيتا كاروتين
02:00 | 2022-04-01
هذا ما يفعله المغنيسيوم بجسمك.. وإليك الجرعات
23:26 | 2022-03-31
مخلفات نرميها تزيل الكرش وتخفيه.. اليكم آخر الدراسات
16:00 | 2022-03-31
فائدة ذهبية من تناول الأفوكادو
14:00 | 2022-03-31
الأوعية الدموية الضعيفة... اليكم بعض المعلومات حولها
فيديو
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
01/04/2022 16:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
01/04/2022 16:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
01/04/2022 16:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact