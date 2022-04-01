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صحة
القهوة... هل تساعد في علاج الاضطرابات النفسية؟
Lebanon 24
01-04-2022
|
12:00
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اكتشف علماء جامعة كاتالونيا المفتوحة في إسبانيا، أن القهوة مفيدة في علاج الاضطرابات النفسية.
وتشير مجلة Nutrients، إلى أن علماء الجامعة اكتشفوا فائدة القهوة في علاج الاضطرابات النفسية مثل متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة.
وتضيف، هذه الدراسة وهي الأولى من نوعها في هذا المجال، لأنها تضمنت إجراء تحليل منهجي حتى على مستوى الخلية. وقد اكتشف الباحثون أن استخدام الكافيين في علاج فرط الحركة لدى الأطفال والبالغين يؤدي إلى تحسين مستوى الانتباه والتركيز والتعلم، وكذلك بعض أنواع الذاكرة، وأن الطرق المقترحة للاستخدام لا تؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.
ويذكر أن باحثين في جامعة ماك ماستر الكندية، أعلنوا في شهر فبراير 2022، أن شرب القهوة له فوائد صحية. وأن الكافيين يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم من خلال تأثيره في بروتينات PCSK9 الخاصة، التي تساعد الكبد على إزالة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.
( لينتا. رو)
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