21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
في حال الاصابة بأوميكرون... ابتعد عن هذه الاطعمة
Lebanon 24
01-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، عن المادة الغذائية التي يجب على المصابين بمتحور "أوميكرون" التخلي عن تناولها، لأنها تخفض من فعالية منظومة المناعة.
وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد ينخفض، بيد أن متحور "أوميكرون" لا يزال يشكل خطورة. لذلك يجب على مرضى "كوفيد-19" الاهتمام بنظامهم الغذائي. ومن أجل التعافي السريع والتام، عليهم الامتناع مؤقتا عن تناول الأطعمة المحلاة بما فيها الآيس كريم.
وتقول، "الآيس كريم، مادة حلوة ودسمة. بالطبع لا تسبب برودتها التهابات إضافية، ولكن السكر يحبط فعالية منظومة المناعة، ما يؤخر الشفاء من المرض. والآيس كريم يحتوي على السكر الذي يختلف عن السكر الموجود في الفواكه المفيد للجسم، كما أن الفواكه تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية ضرورية لصحة الجسم. أما السكر الموجود في الآيس كريم، فيمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، ما يؤثر في فعالية منظومة المناعة. لذلك لا أوصي بتناول الآيس كريم عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"، ويمكن في فترة النقاهة تناول القليل من الحلوى أحيانا وليس يوميا".
وتضيف، "يجب أن تكون التغذية خفيفة ولكن في نفس الوقت ذات سعرات حرارية ومغذية. ويجب أن يحتوي الطعام على خضروات مسلوقة ومواد محتوية على البروتينات مثل البيض وجبن القريشة واللحوم والأسماك. ويفضل أن يكون اللحم مفروما لتسهيل عملية الهضم، دون إهدار طاقة إضافية لهضمه، ما يمنح الجسم القوة اللازمة لمكافحة العدوى".
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
22:54 | 2022-03-31
31/03/2022 10:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المنقوشة رجعت بـ1000.. اليكم ما جرى (صورة)
Lebanon 24
المنقوشة رجعت بـ1000.. اليكم ما جرى (صورة)
00:59 | 2022-04-01
01/04/2022 12:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تُثير بلبلة.. يدها ممتلئة بالتاتو والجمهور يعلّق: "مجنونة" شاهدوا الصور
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تُثير بلبلة.. يدها ممتلئة بالتاتو والجمهور يعلّق: "مجنونة" شاهدوا الصور
02:29 | 2022-04-01
01/04/2022 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ ضروري لعملية سحب الدولار من المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
إجراءٌ ضروري لعملية سحب الدولار من المصارف.. ما هو؟
03:45 | 2022-04-01
01/04/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب كبير... العثور على جثة فتاة في وضع التشهد وبكامل ملابسها
Lebanon 24
رعب كبير... العثور على جثة فتاة في وضع التشهد وبكامل ملابسها
12:18 | 2022-04-01
01/04/2022 12:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-04-01
في شهر الصيام.. ماذا تعرف عن "صوم الماء"؟
12:00 | 2022-04-01
القهوة... هل تساعد في علاج الاضطرابات النفسية؟
10:00 | 2022-04-01
الحساسية... كيف تستعد لمواجهتها؟
08:00 | 2022-04-01
هل يحمي الوضع "الداكن" العينين من أضرار الشاشة؟
07:00 | 2022-04-01
جائحة كورونا... 3 سيناريوهات تنتظر الكرة الأرضية
05:00 | 2022-04-01
للوقاية من السرطان...خضروات وفواكه غنية بالبيتا كاروتين
فيديو
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
02/04/2022 00:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
02/04/2022 00:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
02/04/2022 00:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact