صحة

قرار مفاجئ.. إن أصبتم بكورونا احجروا نفسكم 3 أيام فقط!

Lebanon 24
02-04-2022 | 08:00
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أصدرت وزارة التعليم البريطانية قراراً مفاجئاً بشأن تقليل المدة اللازمة لحجر مصابي فيروس كورونا من الطلاب.

 

فقد نصحت الوزارة الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في المنزل لمدة 3 أيام بدلاً من خمسة أيام، وسط مخاوف من ضياع الوقت في الفصل الدراسي.

 

في حين نصح البالغون بالعزل لمدة 5 أيام إذا كانت نتيجة إصابتهم إيجابية، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

 

وقال متحدث باسم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن الضرر اللاحق بالتعليم نتيجة الحجر أكبر مقارنة بخطر إصابة الأطفال والشباب بالفيروس.

 

تعطيل التعليم

كما، أضاف أن "هناك بعض الأدلة على أن الأطفال لديهم فترة مرضية أقصر مقارنة بالبالغين، وهذا التوجيه يوازن بين مخاطر انتقال العدوى مع استمرار تعطيل التعليم".

 

وتغطي الإرشادات الجديدة كيفية تعايش المدارس في إنكلترا مع الوباء اعتباراً من أمس الجمعة.

 

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعلن في شباط الماضي انتهاء الحجر الإلزامي للمصابين بكورونا في إنكلترا، في إجراء أثار جدلاً في استراتيجيته "للتعايش مع كورونا" تماما، كما مع "الإنفلونزا".

 

المصدر: العربية
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