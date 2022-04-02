حفاظاً على صحتك في رمضان.. إياك والزيوت!

مع بداية شهر رمضان يحتار الصائم في ما يتناول على موائد الإفطار والسحور، خصوصاً عند البحث عن خيارات صحية.



فقد قدم الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية وخبير التثقيف والإعلام الغذائي، لـ"العربية.نت" بعض النصائح للصائمين للحفاظ على نظام غذائي صحي خلال الشهر، محذرا من الزيوت والسكر.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان يتمكن الجسم من التخلص من السموم المخزنة فيه من خلال ساعات الصيام الطويلة في حال أخذ بالاعتبار بعض النصائح خلال فترتي الإفطار والسحور.



الابتعاد عن الزيوت

كذلك، قال إن وجبة الإفطار يجب أن تكون متكاملة العناصر، مشيراً إلى أن اللحوم يفضل أن تكون مشوية لا محمرة أو مقلية، لما تسببه الزيوت من أضرار للجسم.



وأضاف أن الزيوت تتسبب في حالة من العطش لفترات طويلة، وهو ما لا يقوى عليه الجسم أثناء الصيام، كما يجب الابتعاد عن اللحوم الحمراء ذات الدهون المرتفعة واستبدالها بذات الدهون المنخفضة.



كما أشار إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات مثل الخيار، لمفعوله القوي في الاحتفاظ بالماء في الجسم لفترات أطول، ومساعدته في ترطيبه والشعور بالشبع.



وأكد على ضرورة بدء وجبة الإفطار بكميات قليلة من مواد ذات سكريات طبيعية مثل تمرة أو اثنتين مع كوب من الماء. تناول الخضراواتكما أشار إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات مثل الخيار، لمفعوله القوي في الاحتفاظ بالماء في الجسم لفترات أطول، ومساعدته في ترطيبه والشعور بالشبع.وأكد على ضرورة بدء وجبة الإفطار بكميات قليلة من مواد ذات سكريات طبيعية مثل تمرة أو اثنتين مع كوب من الماء.

تجنب السكريات المصنعة

كما أشار إلى ضرورة الابتعاد عن السكريات المصنعة، مثل العصائر المصنعة والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية وغيرها من الحلوى المصنعة، وفي حالة أكلها يجب مراعاة الحصول على كمية قليلة جداً منها.

إلى ذلك، أكد خبير التثقيف والإعلام الغذائي ضرورة الابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الأملاح، مثل المقبلات والمخللات.



وفيما يخص وجبة السحور، لفت إلى إمكانية احتوائها على البقوليات والألبان، مشيراً إلى الحرص على عدم شرب المنبهات مثل القهوة لأنها تساعد الجسم في التخلص من المياه بدلاً من الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.