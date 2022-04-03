في نهار رمضان... تخلّص من الصداع بـ5 خطوات!

يعد الصداع الشكوى الأكثر شيوعاً في رمضان، وعادة ما يصاب به الصائمين قبل الإفطار خاصة عند الاستيقاظ، وويحدث الصداع أثناء الصيام بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم وزيادة الإجهاد وانسحاب الكافيين، وهو شعور مزعج للغاية لأنه لا يمكنك تناول أي دواء لتخفيف الألم.ولكن يمكنك التغلب على الصداع أثناء الصيام بخطوات بسيطة، وفي التقرير التالي يلقي «المصري لايت» الضوء على أسباب الصداع وبعض الخطوات للتخلص منه.لماذا نعاني من الصداع في نهار رمضان؟

قد تصاب بالصداع لأن ضغط الدم لديك إما منخفض أو مرتفع، كما أن انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام قد يسبب لك الصداع.ويعتبر الجفاف سبب رئيسي للإصابة بالصداع خلال شهر رمضان، والأشخاص الذين اعتادوا على شرب الكثير من الكافيين خلال يومهم هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع الشديد في الأيام القليلة الأولى من شهر رمضان.بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من فقر الدم أو مشاكل الجيوب الأنفية فأنت بالفعل عُرضه للصداع بشكل كبير.كيف تتخلص من الصداع في رمضان؟1- أول شيء عليك القيام به هو تجنب الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى لضرر الدورة الدموية وإصابتك بالصداع لذا، تناول التمر اولا لأنه خفيف على المعدة وبه كمية السكر التي يحتاجها جسمك لاستعادة قوته.2- ويعتبر شرب الماء أمر بالغ الأهمية بعد الإفطار ، لذلك من وقت الإفطار وحتى السحور اشرب كمية كافية من الماء وتجنب الصودا والكافيين، لأنهما السبب الرئيسي لشعورك بالجفاف في اليوم التالي.3- تنظيم ساعات النوم في رمضان وتجنب السهر والتأكد من أخذ قيلولة خلال النهار، وحاول البقاء في أماكن باردة أثناء النهار وتجنب البقاء في الشمس أو الأماكن الحارة قدر الإمكان.4- قم بتأخير وجبة السحور والتأكد من تناول وجبة صحية وكاملة تمد الجسم بالطاقة خلال فترة الصيام و يفضل أن تحتوي على أطعمة مهضومة ببطء مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات والفواكه.5- حاول البقاء في أماكن باردة أثناء النهار وتجنب البقاء في الشمس أو الأماكن الحارة قدر الإمكان. وتجنب التوتر والقلق وتقليل الوقت الذي يقضيه خلف الشاشات الإلكترونية.