هؤلاء يتمتعون بأقوى حماية من كورونا.. هل أنت من بينهم؟

أكدت دراستان جديدتان أن الأشخاص الذين يتمتعون بـ "المناعة الهجينة" المتمثلة في التطعيم الكامل والمصابين سابقًا بكورونا لديهم أقوى حماية ضد الفيروس.بعد عامين من الوباء الذي أصاب ما يقرب من 500 مليون شخص وتطعيم المليارات، سلطت الدراسات الضوء على أهمية التعرض للطعن لأولئك الذين لديهم مناعة طبيعية بعد التعافي من المرض.حللت إحدى الدراستين المنشورتين في مجلة The Lancet Infectious Diseases الطبية البيانات الصحية لأكثر من 200000 شخص في عامي 2020 و2021 في البرازيل المتضررة بشدة، والتي لديها ثاني أكبر دولة في العالم عدد القتلى كورونا.وجدت أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بالفعل مرض فيروس كورونا وقدمت لقاحات Pfizer و AstraZeneca فعالية بنسبة 90٪ ضد الاستشفاء والوفاة، وحصلت CoronaVac الصيني على 81٪، ولقاح Johnson & Johnson الطلقة الواحدة 58٪.وقال مؤلف الدراسة Julio Croda من جامعة ماتو جروسو دو سول البرتغالية: "أثبتت جميع هذه اللقاحات الأربعة أنها توفر حماية إضافية كبيرة لأولئك الذين يعانون من عدوى سابقة لـ كورونا".في غضون ذلك، وجدت دراسة أجريت باستخدام السجل الوطني السويدي حتى أكتوبر 2021 أن الأشخاص الذين تعافوا من كورونا احتفظوا بمستوى عالى من الحماية ضد إعادة العدوى لمدة تصل إلى 20 شهرًا.وكان الأشخاص الذين لديهم مناعة هجينة من جرعتين من اللقاح معرضين لخطر إعادة العدوى بنسبة 66 % أقل من أولئك الذين لديهم مناعة طبيعية فقط.وقال بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، والذي لم يشارك في الدراسة ، لوكالة فرانس برس إن 20 شهرًا من "الحماية الجيدة جدًا" من المناعة الطبيعية كانت "أفضل بكثير مما كنا نتوقعه بالنسبة للجرعتين الأصليتين جدول اللقاح ".لكنه حذر من أن كلتا الدراستين قد اكتملت قبل أن يصبح متغير Omicron هو السائد في جميع أنحاء العالم، وأنه قد "انخفض بشكل ملحوظ القيمة الوقائية لعدوى سابقة".أعطت دراسة في قطر نُشرت على موقع النشر المسبق medRxiv الأسبوع الماضي نظرة ثاقبة للحماية التي توفرها المناعة الهجينة ضد أوميكرون.ووجدت أن ثلاث جرعات من اللقاح لها فاعلية بنسبة 52٪ ضد عدوى أعراض BA.2 Omicron subvariant - لكن هذا الرقم قفز إلى 77٪ عندما كان المريض قد أصيب سابقًا.وجدت الدراسة، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران، أن "المناعة الهجينة الناتجة عن العدوى السابقة والتلقيح المعزز الأخير يمنحان أقوى حماية" ضد كل من المتغيرات الفرعية BA.1 و BA.2.