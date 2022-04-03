صحة

ما هي فوائد الصيام النفسية؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-938265-637845807280644789.jpg
Doc-P-938265-637845807280644789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 للصيام العديد من الفوائد النفسية، غير أنه يمدك بالروحانيات والطمأنينة والتقرب من الله عز وجل، والصيام يؤثر بشكل إيجابي علي حالتك النفسية والعقلية،  وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، مشيرا إلى أن الصيام له العديد من الفوائد النفسية ومنها:

-زيادة التركيز وتقوية الذاكرة:
 
نعم فالصيام أي الامتناع عن تناول الطعام والشراب يتسبب في زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين على المخ، ويترتب على ذلك زيادة الانتباه و التركيز، وأيضا يساعد على تقوية الذاكرة.

- يخلصك من تقلب المزاج:
 
يقلل الصيام من إفراز هرمون الكوريتزول، الذي يساعد في تعرضك لتقلب المزاج، ويزيد من شعورك بالتوتر والقلق.

- تهدئة الأعصاب:
 
نتيجة لزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين للمخ يزداد فرص إفراز هرمون الدوبامين المسئول عن شعورك بالسعادة، والاسترخاء ويعمل علي تهدئة الأعصاب.  

-يعالج الاكتئاب:
 
الصيام يساهم في زيدة إفراز هرمون الإندروفين الذي يساهم بشكل كبير في السيطرة على أعراض الإكتئاب، ويشعرك بالراحة النفسية، والسعادة.

 
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-03
11:00 | 2022-04-03
08:00 | 2022-04-03
05:00 | 2022-04-03
02:00 | 2022-04-03
23:00 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website