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© Lebanon24
صحة
ما هي فوائد الصيام النفسية؟
Lebanon 24
03-04-2022
|
16:00
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للصيام العديد من الفوائد النفسية، غير أنه يمدك بالروحانيات والطمأنينة والتقرب من الله عز وجل، والصيام يؤثر بشكل إيجابي علي حالتك النفسية والعقلية، وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، مشيرا إلى أن الصيام له العديد من الفوائد النفسية ومنها:
-زيادة التركيز وتقوية الذاكرة:
نعم فالصيام أي الامتناع عن تناول الطعام والشراب يتسبب في زيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين على المخ، ويترتب على ذلك زيادة الانتباه و التركيز، وأيضا يساعد على تقوية الذاكرة.
- يخلصك من تقلب المزاج:
يقلل الصيام من إفراز هرمون الكوريتزول، الذي يساعد في تعرضك لتقلب المزاج، ويزيد من شعورك بالتوتر والقلق.
- تهدئة الأعصاب:
نتيجة لزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين للمخ يزداد فرص إفراز هرمون الدوبامين المسئول عن شعورك بالسعادة، والاسترخاء ويعمل علي تهدئة الأعصاب.
-يعالج الاكتئاب:
الصيام يساهم في زيدة إفراز هرمون الإندروفين الذي يساهم بشكل كبير في السيطرة على أعراض الإكتئاب، ويشعرك بالراحة النفسية، والسعادة.
المصدر: اليوم السابع
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