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صحة
فوائد تجعلك تتناول الخيار يومياً
Lebanon 24
04-04-2022
|
08:00
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أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الخيار يعتبر من الخضروات الجيدة جداً للجسم، نظراً لغناه بالماء وانخفاض محتواه من السعرات الحرارية وبعض الفوائد الأخرى.
ويعتبر الخيار من الخضروات الهامة لتزويد الجسم بالسوائل، حيث يشكل الماء 97% من محتواه، كما إنه يقلّل خطر الإصابة بالسرطانات لاحتوائه على مادة البوليفينول، التي تساعد على التقليل من الإصابة ببعض أنواع السرطانات كسرطان الرحم والثدي.
ويحتوي الخيار أيضاً على نسبة عالية من فيتامين K، والذي يدعم بدوره كثافة العظام ويقي من الكسور، ويضمن فيتامين K توزيع الكالسيوم بشكل أفضل في الجسم، وهو ما يصب في مصلحة قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام.
ويساعد على إزالة السموم من الأمعاء وتعزيز عملية الهضم، وخاصة اللحوم، ويحتوي الخيار على نسبة عالية من فيتامين B، مما يساعد الجسم على التخلص من التوتر والإرهاق.
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