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صحة
كيف نحارب مشكلات ارتفاع ضغط الدم دون اللجوء إلى الأدوية؟!
Lebanon 24
04-04-2022
|
16:00
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يعاني الكثيرون من مشكلات ارتفاع ضغط الدم ويلجأ العديد لاستخدام الأدوية لمعالجة تلك المشكلة، فما السبيل لمحاربة هذا المرض بالطرق الصحيّة؟
وحول الموضوع قال رومان غورينكوف، الخبير الروسي والاختصاصي في علوم طب الأسرة: "ارتفاع ضغط الدم قد يكون سببه الإجهاد أو نمط الحياة الخامل..قضاء الكثير من الوقت أمام شاشات التلفاز أو الكمبيوتر قد يتسبب في ارتفاع الضغط عند الإنسان، وكذلك الإجهاد والتوتر قد يؤديان لنفس النتيجة".
وأضاف "عند ملاحظة وجود مشكلة في ارتفاع ضغط الدم وخصوصا في حالات القفزات الحادة في الضغط يجب استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب، ولكن وبالإضافة إلى الأدوية توجد طرق أخرى لمحاربة هذه المشكلة، فالتحول إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية على سبيل المثال سيؤدي إلى انخفاض الوزن وبالتالي انخفاض ضغط الدم، والتخلص من 5 أرطال زائدة في الجسم يؤدي لخفض ضغط الدم بمقدار عشر ميلليمترات زئبقية".
وأشار الطبيب إلى "أن النشاط البدني المنتظم أو ممارسة الرياضة يساعدان أيضا على خفض معدلات ارتفاع ضغط الدم، لكن وبنفس الوقت يجب تجنب الإجهاد، كما أن المشي قد يكون مفيدا في محاربة هذه المشكلة في بعض الأحيان بدلا من تناول الأدوية"، وأوضح أن أي شخص وقبل اللجوء إلى أي علاج لهذه المشكلة يجب عليه مراجعة الطبيب المختص.
المصدر: روسيا اليوم
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