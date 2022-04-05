صحة

ماذا يحدث للجسم بعد أيام من الصيام؟

Lebanon 24
05-04-2022 | 02:00
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هل تعلم أن الصيام ينقي الجسم من الشوائب والسموم المتراكمة داخله؟..نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، وأضاف أن للصيام العديد من الفوائد الصحية التي يجب التعرف عليها، للإستفادة منها.

أكد التقرير، أن الصيام يساهم بشكل كبير في التحكم بنسبة السكر في الدم، والحد من مقاومة الإنسولين، حيث يقوم الجلوكوز بالوصول إلي خلايا الجسم من الدم، كما أن الصيام يقلل من فرص الإصابة بالتهابات في الجسم وخاصة في حالة تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر العناصر الغذائية التي تمد الجسم بجميع العناصرر التي يحتاجها.

وأضاف التقرير، أن الصيام له العديد من الفوائد الصحية علي القلب، فتناوله يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، والحد من الإصابة بأي مضاعفات مرتبطة به، لأنه يساعد علي تنظيم نسبة ضغط الدم، ونسبة الكولسترول والدهون الثلاثية.

كما أشار التقرير، أن الصيام يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة المخ، ويجعلك أكثر تركيز ونشاط وحيوية، وزيادة الإدراك، كما أن الصيام يعد فعال في التخلص من لوزن الزائد، حيث أنه يساهم بشكل ملحوظ في هذا الأمر وخاصة  إذا كنت تهتم بتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

وأخيرا، الصيام يساهم بشكل كبير في تطهير وتنظيف الجسم من السموم، وأيضا يعمل علي تجديد خلايا  الجسم.
المصدر: اليوم السابع
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