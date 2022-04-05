لم تكن تتخيل خطورتها... هذه الأنشطة تضر بصحة قلبك!

القلب عضو حساس مسؤول عن ضخ الدم والأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة عبر الدورة الدموية، والحفاظ على صحته أمر حيوي للعيش حياة طويلة وخالية من الأمراض، لذلك من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وهناك العديد من الأنشطة الأخرى التي من المدهش أن يكون لها تأثير على صحة قلبنا، ورغم أنها تبدو وكأنها أنشطة غير ضارة ، فإنها يمكن أن تقلل على المدى الطويل من كفاءة قلبك، مما يجعلك أكثر عرضة لأمراض القلب، في هذا التقرير 6 أنشطة مفاجئة يمكن أن تضر بصحة قلبك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".بغض النظر عما إذا كانت وظيفتك تتطلب منك الجلوس طوال اليوم في نفس المكان أو إذا كنت تحب قضاء اليوم بأكمله مستلقياً على الأريكة، فإن الجلوس طوال اليوم يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بقصور القلب.وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة American Heart Association (AHA) ، فإن أولئك الذين لا يتحركون بشكل كافٍ أو يميلون إلى الجلوس لمدة خمس ساعات أو أكثر كل يوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب للحفاظ على صحة القلب ، يوصى بالمشي لمدة خمس دقائق كل ساعة.يمكن أن تكون الوحدة سببًا لمشاكل الصحة العقلية والجسدية الأشخاص الوحيدون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. يساعد قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء في تقليل مستوى التوتر وإضافة سنوات إلى حياتك حتى تبني حيوان أليف يمكن أن يساعد في إضفاء البهجة على الحياة.وُجد أيضًا أن العيش في علاقة سامة أو غير سعيدة يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بأمراض القلب يزيد من مستوى التوتر ويجعلك تنغمس في عادات الأكل غير الصحية يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأزواج. العلاقة السعيدة والقائمة على الرضا تحافظ على صحة الشخص عقليًا وجسديًا وتزيد من طول العمر.تعتبر ممارسة الرياضة أمرًا رائعًا للصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب لكن الإفراط في ممارسة الرياضة في وقت واحد، خاصةً عندما تكون في حالة سيئة أو لا تمارس الرياضة لفترة طويلة، يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.يمكن أن يؤدي العمل الجاد والسريع جدًا إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية لذا ابدأ ببطء.يمكن أن يؤدي رش الملح الزائد في طعامك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حتى الأطعمة المصنعة والأطعمة السريعة يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل القلب الأخرى، كما إن تناول أكثر من 5 جرامات من الملح في طعامك يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر المشكلات الصحية الأخرى.