صحة

لماذا يعدّ تناول الشوربة مهمّاً خلال افطار رمضان؟

Lebanon 24
05-04-2022 | 00:46
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وقت الافطار يُنصح بالبدء بشرب كوب كبير من الماء وبعدها ثلاثة حبّات من التمر قبل الأطباق التي يتم تحضيرها لمائدة رمضان. ولكن من المُفضل أيضاً قبل تناول الأطعمة الدسمة، البدء بكاسة متوسطة الحجم من الشوربة وبعدها ببعض الخضار النيئة أو السلطة.

ومع وجود أنواع متعددة من الشوربات يمكن تحضير خلال شهر رمضان المبارك مختلف تلك الأكلات الدافئة، مع الحرص على أن تكون بالخضار، الحبوب والتوابل اللذيذة.


لماذا يُنصح بتناول الشوربة ببداية افطار رمضان؟

- توفر الشوربة الكثير من الفوائد التي يحصل عليها الجسم بعد ساعات طويلة من الصوم في رمضان، اذ يحصل الجسم على كمية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية له.

- الشوربة من الأكلات اللينة وسهلة الهضم، كما أنّها خفيفة على المعدة بعد ساعات الصيام والبدء بتناول الأطعمة على الافطار، وبذلك يبدأ الجسم بالحصول على الطاقة التي يحتاجها.

- من فوائد الشوربة لافطار رمضان أيضاً أنّها تحمي المعدة والجهاز الهضمي من التشنجات والمغص أو عسر الهضم بعد تناول الأطباق على هذه الحصة الغذائية في رمضان.

- يُنصح بتناول طبق من الشوربة الدافئة في بداية الافطار لأنّها تُساهم في الشعور بالشبع والحد من تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة.

- بما أنّها غنية بالماء أيضاً، فالشوربة تحمي الجسم والبشرة من الجفاف بسبب الانقطاع عن شرب المياه لفترةٍ طويلة في اليوم.



نصائح عند تحضير الشوربة لشهر رمضان

- من المفضل تحضير الشوربات في شهر رمضان المبارك من الخضار والحبوب، والامتناع عن الشوربة الجاهزة لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الملح بالاضافة لبعض المواد الاصطناعية.

- بما أنّك ستقومين بتحضير الشوربات طيلة فترة رمضان، يمكنك اضافة كمية ولو قليلة من اللحم أو الدجاج في بعض أنواعها.

- يمكنك اضافة القليل من الخبز المشوي أو الجبن المبروش مع بعض أنواع الشوربات، كشوربة العدس أو شوربة البصل مثلاً.

- لا تنسي تزيين أطباق أو كاسات الشوربة خلال شهر رمضان .
المصدر: صحتي
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