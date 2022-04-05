صحة

"الألزهايمر" والموسيقى... ما العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
05-04-2022 | 10:00
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كشفت دراسة جديدة أن دروس العزف على البيانو في سن الستين يمكن أن تقاوم الخرف، من خلال تقوية أنسجة المخ التي تتدهورعند حدوث مشاكل في الذاكرة.

ووجد علماء أن تعلم الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من عمرهم  للموسيقى، يقوي المادة البيضاء أي أنسجة المخ التي تتحلل عند حدوث مشاكل في الذاكرة والتركيز.

وعمل العلماء في الدراسة الجديدة على تحليل فيما إذا كان تعلم العزف على البيانو لاحقا في الحياة يساعد الدماغ، وشارك بالدراسة 121 رجلاً وامرأة في الستينيات والسبعينيات من العمر لم يعزفوا أبدا على آلة موسيقية، خضع كل منهم لفحص الدماغ قبل وبعد التجربة لقياس التغييرات في منطقة تسمى fornix، وتتكون هذه المنطقة من المادة البيضاء التي تلعب دورا هاما في الإدراك والذاكرة ولكنها تتراجع بشكل طبيعي مع تقدم العمر.

تم تكليف نصف المشاركين بدروس أسبوعية في العزف على البيانو لمدة ساعة واحدة لمدة ستة أشهر، مع تعليمات للتدرب في المنزل لمدة نصف ساعة على الأقل كل يوم، وحضر الباقون عروض تقديمية أسبوعية حول أنواع مختلفة من الموسيقى ومنعت من العزف أو الغناء أو حتى التصفيق في البحث الذي أجرته كلية هانوفر الطبية بألمانيا وجامعة جنيف بسويسرا.

وكشفت عمليات المسح أن طلاب  الذين خضعوا لدروس تعليمية على البيانو فقدوا القليل من كثافة المادة البيضاء أو لم فقدوا أي شيء منها، مما يشير إلى عدم وجود تراجع في وظائف المخ.

فيما انخفضت كثافة المادة البيضاء بشكل كبير للذين حرموا من تعلم الموسيقى مما زاد من فرص الإصابة بالخرف ومشاكل الذاكرة.

قال تقرير في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience إن تعلم الموسيقى لاحقا في الحياة يمكن أن يصنع العجائب ولكن فقط إذا كان الطلاب ملتزمين تماما.

( ديلي ميل) 
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