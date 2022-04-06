"أوميكرون XE "الجديد... اليكم بعض المعلومات عنه

كُشف عن أوميكرون XE كأحدث نوع من متحوّرات فيروس كورونا المنتشرة في المملكة المتحدة، ولكن ما هي الأعراض؟، وكيف يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟.حدّثت NHS قائمتها الرسمية لأعراض "كوفيد" مع استمرار ارتفاع حالات أوميكرون في المملكة المتحدة. وربطت تسعة أعراض جسدية جديدة بالمتحوّرات الحالية بالإضافة إلى أحدث سلالة أوميكرون XE. وتتشابه العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى، ولكن ما هي الأعراض المرتبطة بنزلات البرد؟ وكيف يمكنك التمييز بينهما؟.وتتضمن قائمة NHS الرسمية الآن ما مجموعه 12 عرضا جسديا، لكنها ليست كلها حصرية لهذا الفيروس البارز.وفي الواقع، فإن العديد من العلامات المدرجة عامة للغاية لدرجة أن NHS أصدرت تحذيرا على موقعها على الإنترنت. وتنص نصيحة NHS على أن: "الأعراض تشبه إلى حد بعيد أعراض الأمراض الأخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا".واحتفظت منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بقائمة أعراض طويلة بالقدر نفسه لبعض الوقت، على الرغم من أن NHS أدرجت ثلاثة فقط لمدة عامين تقريبا.ومنذ يوم الاثنين، 4 أبريل، يدخل ضمن القائمة الرسمية لأعراض "كوفيد-19" العامة الآن:• ارتفاع في درجة الحرارة أو رجفة (قشعريرة).• سعال جديد ومستمر.• فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.• ضيق في التنفس.• الشعور بالتعب أو الإرهاق.• ألم جسدي.• صداع.• التهاب الحلق.• انسداد أو سيلان الأنف.• فقدان الشهية.• إسهال.• الشعور بالمرض أو المرض فعليا.كيف تشبه أعراض أوميكرون نزلات البرد؟لم يُعتقد بعد أن أوميكرون XE (المتحوّر من سلالة أوميكرون الأصلية) له أعراض حصرية، على الرغم من أنه من المعروف أن العديد من العلامات المبلغ عنها تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بالبرد والإنفلونزا.وكما هو موضح من قبل NHS، يمكن أن تظهر أعراض البرد تدريجيا ومنها:• انسداد أو سيلان الأنف.• التهاب الحلق.• الصداع.• آلام العضلات.• السعال.• العطس.• ارتفاع في درجة الحرارة.• ضغط في الأذنين والوجه.• فقدان حاستي التذوق والشم.ويبدو أن قائمتي الأعراض متطابقتان تقريبا، على الرغم من أن الإسهال وفقدان الشهية من المرجح أن يكونا مرتبطين بـ "كوفيد-19".كيف تعرف الفرق بين أوميكرون ونزلات البرد؟في حين أن تحديد مصدر الاختبار هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابا بفيروس "كوفيد"، فهناك عدد من الطرق الممكنة الأخرى لتحديد مرضك.ويدعي نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية كريس موي، أن بعض الأعراض هي مؤشر أقوى على "كوفيد-19" على عكس التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.وقال: "الحمى الشديدة وضيق التنفس وآلام العضلات والتعب والغثيان والإسهال وفقدان حاسة التذوق أو الرائحة دون انسداد الأنف، تتماشى مع "كوفيد-19" أكثر من التهاب الحلق وسيلان الأنف أو السعال".وعلى الرغم من أن أوميكرون قد لا يبدو أكثر من مجرد نزلة برد، فإن تطبيق Zoe Covid لتتبع الأعراض يحذر من أنه لا يزال بإمكانه "إدخالك إلى المستشفى وقتل الناس".وأشاد البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء في التطبيق، بالقرار في تغريدة قال فيها إن NHS "غيرت أخيرا" قائمة الأعراض بعد عامين من الضغط.وكتب: "من المؤسف أن الترتيب خاطئ، لكنها مجرد بداية ويمكن أن تساعد في تقليل العدوى".( إكسبريس)