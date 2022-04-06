صحة

اختبار جديد يتنبأ بصحة قلبك للسنوات الأربع المقبلة

Lebanon 24
06-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-939551-637848815436023723.jpg
Doc-P-939551-637848815436023723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الحرة": طور علماء اختبارا جديدا للدم، يمكنه أن يتنبأ باحتمال إصابة المستخدم بنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو سكتة قلبية أو وفاته بإحدى هذه الحالات خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا غارديان". 

وأضافت الصحيفة أن الاختبار، الذي يعد أدق بمرتين من الاختبارات المعتادة، ويتوفر حاليا في الولايات المتحدة، قد يساعد الأطباء في التأكد من أن أدوية مرضاهم تعمل بفاعلية، أو إن احتاجوا أدوية إضافية لتقليل المخاطر المتمثلة أمام إصابتهم بالحالات السابقة. 

كما يمكن لهذا الاختبار أن يساهم في تطوير الأدوية المخصصة لصحة القلب من خلال توفير تقييم أسرع للأدوية المرشحة خلال التجارب السريرية. 

ويعتمد الاختبار على تحليل البروتينات، التي يمكنها أن تلتقط صورة لكيفية عمل الأعضاء الداخلية والأنسجة والخلايا. 

واستخدم ستيفن ويليامز من شركة "SomaLogic" الواقعة في ولاية كولورادو الأميركية، برفقة عدد من زملائه، تقنية تعلم الآلات، أحد أشكال الذكاء الاصطناعي، لتحليل البروتينات في أكثر من 5 آلاف عينة من البلازما، أخذت من 22 ألفا و849 شخصا، لتحديد رمز بروتيني مميز يمكنه أن يتنبأ بالإصابة بسكتة أو نوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو الوفاة.

وعند التحقق من بيانات أكثر من 11 ألف شخص، تبيّن أن الاختبار تجاوز في دقته الأدوات الرائجة في تشخيص احتمالية الإصابة بواحدة من الحالات السابقة، وتلجأ هذه الأدوات عادة إلى عدة عوامل، في ذلك من بينها جنس الشخص وعمره وعرقه وتاريخه المرضي ومعدلات الكوليسترول وضغط الدم لتحديد مدى الخطورة التي تهدد صحته القلبية.

 ومن المهم أبضا، أن الاختبار الجديد يمكنه أن يحدد بدقة خطورة الوضع الصحي للأشخاص الذين تعرضوا لحالة مرضية قلبية، أو الذين يتناولون الأدوية التي تعمل على التقليل من فرصة إصابتهم بها، وهو أمر تفشل الاختبارات العادية بفعله في العادة. 

وذكرت الصحيفة أن الاختبار يستخدم في 4 أنظمة طبية في الولايات المتحدة، وأن الشركة تفكر في التوسع قريبا لتشمل الأسواق البريطانية. 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-06
14:00 | 2022-04-06
12:00 | 2022-04-06
10:10 | 2022-04-06
10:00 | 2022-04-06
08:00 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website