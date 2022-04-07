21
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أعراضه شبيهة بنزلات البرد.. ما هو متحور أوميكرون XE الجديد؟
Lebanon 24
07-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بريطانيا عن اكتشاف متحور جديد في البلاد من سلالة أوميكرون وتشبه أعراضه إلى حد بعيد أعراض نزلات البرد. وتزامن مع إعلان الهند تسجيلها أول حالة إصابة لها بالمتحور الجديد (أوميكرون إكس إي) لفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد-19 في عاصمتها المالية مومباي.
وحدّثت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) قائمتها الرسمية لأعراض "كوفيد" مع استمرار ارتفاع حالات أوميكرون في المملكة المتحدة. وربطت تسعة أعراض جسدية جديدة بالمتحوّرات الحالية بالإضافة إلى أحدث سلالة أوميكرون XE. وتتشابه العديد من أعراض فيروس كورونا مع الأمراض الأخرى.
وتتضمن قائمة NHS الرسمية الآن ما مجموعه 12 عرضا جسديا، لكنها ليست كلها حصرية لهذا الفيروس البارز. كما أن العديد من العلامات المدرجة عامة للغاية لدرجة أن NHS أصدرت تحذيرا على موقعها على الإنترنت. وتنص على أن "الأعراض تشبه إلى حد بعيد أعراض الأمراض الأخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا".
واحتفظت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بقائمة أعراض طويلة. على الرغم من أن NHS أدرجت ثلاثة فقط لمدة عامين تقريبا. وتتمثل الأعراض الرسمية لـكوفيد 19 العامة في ارتفاع في درجة الحرارة أو رجفة (قشعريرة)، سعال جديد ومستمر، فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، بالإضافة كذلك إلى ضيق في التنفس، الشعور بالتعب أو الإرهاق، ألم جسدي، وصداع ناهيك عن التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، إسهال، الشعور بالمرض أو المرض فعليا.
أعراض أوميكرون ونزلات البرد؟
لم يعتقد بعد أن أوميكرون XE (المتحوّر من سلالة أوميكرون الأصلية) له أعراض حصرية، على الرغم من أنه من المعروف أن العديد من العلامات المبلغ عنها تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بالبرد والإنفلونزا.
وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا لسلالة أوميكرون الأصلية سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق – خاصة لدى الناس الذين تلقوا التطعيم- الصداع، آلام العضلات، السعال، بالإضافة كذلك إلى العطس، ارتفاع في درجة الحرارة، ضغط في الأذنين والوجه، فقدان حاستي التذوق والشم.
وأضافت المنظمة، أن قائمتي الأعراض متطابقتان تقريبا، على الرغم من أن الإسهال وفقدان الشهية من المرجح أن يكونا مرتبطين بكوفيد19.
وكشفت المنظمة، أن تحديد مصدر الاختبار هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابا بفيروس كوفيد. فهناك عدد من الطرق الممكنة الأخرى لتحديد مرضك.
وبحسب ما رود في الصحف البريطانية، يدعي نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية كريس موي، أن بعض الأعراض هي مؤشر أقوى على كوفيد 19، على عكس التهابات الجهاز التنفسي الأخرى. وقال "الحمى الشديدة وضيق التنفس وآلام العضلات والتعب والغثيان، وكذا الإسهال وفقدان حاسة التذوق أو الرائحة دون انسداد الأنف، تتماشى مع كوفيد 19 أكثر من التهاب الحلق وسيلان الأنف أو السعال".
وعلى الرغم من أن أوميكرون قد لا يبدو أكثر من مجرد نزلة برد، فإن تطبيق Zoe Covid لتتبع الأعراض يحذر من أنه لا يزال بإمكانه "إدخالك إلى المستشفى وقتل الناس".
المصدر:
العربية
الأكثر قراءة
مفاجأة نيسان: لا تفرحوا كثيرا الطقس سينقلب.. الأمطار عائدة وانهيار بدرجات الحرارة في هذا الموعد!
Lebanon 24
مفاجأة نيسان: لا تفرحوا كثيرا الطقس سينقلب.. الأمطار عائدة وانهيار بدرجات الحرارة في هذا الموعد!
01:47 | 2022-04-07
07/04/2022 01:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لا رواتب من المصارف لسببين
Lebanon 24
لا رواتب من المصارف لسببين
04:30 | 2022-04-07
07/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خسائر انتخابية" تُقلق لائحة جنبلاط.. مُرشحٌ قد "ينقلب" ويبدّل المشهد!
Lebanon 24
"خسائر انتخابية" تُقلق لائحة جنبلاط.. مُرشحٌ قد "ينقلب" ويبدّل المشهد!
05:00 | 2022-04-07
07/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صورها بالحجاب... الممثلة اللبنانيّة الشهيرة في حريصا وعنايا والجمهور يسأل: "إنتي مسيحيّة أو مسلمة؟!"
Lebanon 24
بعد صورها بالحجاب... الممثلة اللبنانيّة الشهيرة في حريصا وعنايا والجمهور يسأل: "إنتي مسيحيّة أو مسلمة؟!"
07:36 | 2022-04-07
07/04/2022 07:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-04-07
07/04/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-04-07
5 تمارين رياضية يمكن ممارستها أثناء الصيام بأمان.. تعرف عليها
11:00 | 2022-04-07
رغم صغر حجمها.. هذا ما تفعله حبة واحدة من "الكلمنتين"
05:00 | 2022-04-07
نصائح الصيام لتجنب الشعور بالجوع خلال شهر رمضان!
02:00 | 2022-04-07
خبراء تغذية: هذه الأطعمة تؤدي إلى الخمول
16:00 | 2022-04-06
اختبار جديد يتنبأ بصحة قلبك للسنوات الأربع المقبلة
16:00 | 2022-04-06
بلا أدوية.. طريقة ثورية لعلاج السكري
فيديو
من أجمل سيارات الـ"كروس أوفر" وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى مركبة "JAC" الجديدة
Lebanon 24
من أجمل سيارات الـ"كروس أوفر" وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى مركبة "JAC" الجديدة
11:00 | 2022-04-07
07/04/2022 21:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيف أنطوان بتصريح ناري: اذا هشام حداد ما قلدني ببطل عندو برنامج! (فيديو)
Lebanon 24
الشيف أنطوان بتصريح ناري: اذا هشام حداد ما قلدني ببطل عندو برنامج! (فيديو)
03:45 | 2022-04-07
07/04/2022 21:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-04-06
07/04/2022 21:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact