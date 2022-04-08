هل تشعر بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان؟.. اليك آخر الدراسات

نشعر في بعض الأحيان بخمول مفاجئ بالجسم بعد تناول وجبة ما، ويتكرر هذا الأمر بشكل أكبر خلال شهر رمضان ويرجع البعض سبب هذا الخمول إلى كثرة تناول الطعام، وخاصة في هذا الشهر الكريم بعد ساعات طويلة من الصيام والامتناع عن الطعام.وفجر خبراء التغذية مفاجأة مفادها بأن نوع الغذاء وليس الكم هو الذي يسبب الخمول وفق موقع Eat This,Not That الذي وضع قائمة بأسوأ الأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الخمول، الذي يمكن أن يسبب عائقا في حياتنا اليومية:الدجاج المقلييمنح تناول الدجاج المقلي الشعور بالراحلة للحظة الأولى، ولكن، بحسب الخبراء وعلى غرار الأطعمة المقلية الأخرى، بسبب كثرة الشحوم و الإضافات الصناعية، فهي ليست على رأس القائمة الصحية.المشروبات الغازيةتوضح خبيرة المجلس الطبي الدكتورة ليزا يونغ أن المشروبات السكرية مثل الصودا تسبب ارتفاعا فوريا في مستويات السكر في الدم، يتبعها انخفاض سريع، وتؤثر تقلبات السكر في الدم على مستويات الطاقة في الجسم، وتضيف يونغ بأن السكر النقي مثل الصودا يرتبط أيضا بالالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى التعب، وتوصي يونغ بمحاولة استبدال المشروبات الغازية المحلات بالسكر، بالماء او المياه الغازية.