صحة

لقاح انفي لمواجهة كورونا

Lebanon 24
08-04-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-940086-637850108616135777.jpg
Doc-P-940086-637850108616135777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ التداول المدني للقاح أنفي ضد فيروس كورونا وضعه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات.

أعلن ذلك يوم 7 أبريل رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ الذي قال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن اللقاح عبارة عن "سبوتنيك – V "  نفسه الذي يُحقن عن طريق الأنف.

ويتكوّن اللقاح، حسب غينسبورغ،  من مكوّنيْن ويتم حقنه في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة. والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن  Sputnik V الكلاسيكي .

وبعد استخدام اللقاح، تتشكل في جسم الإنسان مناعة الغشاء المخاطي ضد عدوى فيروس كورونا على سطح جهاز التنفس، كما تظهر مناعة خلوية في الدم.

( لايف)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-08
14:00 | 2022-04-08
10:00 | 2022-04-08
08:00 | 2022-04-08
07:00 | 2022-04-08
05:00 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website