لن تتخيّل ما يحدث لرئتيك عندما تستنشق هواءً ملوثاً؟

تحدثت دراسة حديثة عن غاز ضار يسمى ثاني أكسيد النيتروجين، ما هي الطرق الجانبية المحتملة التي يؤثر بها ثاني أكسيد النيتروجين على الرئتين؟ لفهم هذا، دعنا نعرف أولاً ما هو هذا الغاز بالضبط.ينشأ ثاني أكسيد النيتروجين بشكل أساسي من حرق الوقود الناتج عن الأنشطة البشرية ، على سبيل المثال من خلال حركة مرور السيارات ، وهو أكثر شيوعًا في المناطق الحضرية.وقالت منظمة الصحة العالمية إن التعرض يمكن أن يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وأعراض مثل السعال والصفير وصعوبة التنفس ، والمزيد من حالات دخول المستشفى وغرف الطوارئ. تم العثور على أعلى التركيزات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.ويقول الخبراء وفقا لموقع " healthsite"، إن هذه الجسيمات الضارة الموجودة في الهواء تأتي من مصادر مختلفة ، مثل الغاز المنبعث من المركبات ومحطات الطاقة والتحلل المستخدم أثناء الزراعة وحرق النفايات والصناعة وكذلك من مصادر طبيعية مثل غبار الصحراء.يمكن أن يكون لنوعية الهواء الرديئة بعض المخاطر الصحية الشديدة والرئيسية طويلة المدى ، والتي ترتبط في الغالب بالقلب والرئتين. بعض الأمراض المرتبطة بنوعية الهواء الرديئة هي:مرض القلب التاجيانتفاخ الرئةالتهابات الجهاز التنفسيأزمةمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)أمراض القلب والأوعية الدمويةداء السكريالسكتة الدماغيةسرطان الرئةويحذر الخبراء أيضًا من أن استنشاق الهواء السيئ يمكن أن يشكل خطورة على النساء الحوامل ، حيث يمكن أن يساهم في حدوث تشوهات خلقية.تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إن تلوث الهواء هو أكبر خطر على الصحة البيئية في العالم والذي يحمل القدرة على قتل ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص في عام واحد.يقول الخبراء أنه عندما يتسبب تلوث الهواء في حدوث فوضى داخل الرئتين ، سيلاحظ الشخص أعراضًا مثل تهيج الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى السعال المستمر ، ومشاكل التنفس ، وما إلى ذلك.عندما تستنشق هواءًا ملوثًا ، فإنك في الواقع تترك الجزيئات الضارة الموجودة في الهواء تدخل خلايا جسمك وتتركها تدمر أعضائك. من أكثر الأعضاء تضررًا رئتيك وقلبك، يمكن أن يتسبب استنشاق ملوثات الهواء في حدوث أضرار معينة لمجرى الهواء والتي بدورها تسبب مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك ضيق التنفس والسعال والصفير ونوبات الربو وألم الصدر.