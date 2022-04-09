هل تعاني من "overthinking"؟ إليك بعض النصائح للتوقف على الفور

هل تفكر كثيرًا؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فهذه المقالة لك، الإفراط في التفكير هو مشكلة شائعة أو بالأحرى عادة نطورها منذ الطفولة، نحن لا ندرك شدة هذا الشرط حتى يعيق نمونا أو يخلق عقبة في الطريق الذي نختار الوصول إليه.على الرغم من أن الإفراط في التفكير ليس عادة سيئة ، إلا أنه في بعض الأحيان قد يصل إلى رأسك ويجعلك تفعل أشياء غبية ليست مطلوبة حتى.معظم الناس وخاصة الأطفال لديهم هذا المفهوم الخاطئ الغريب حول الإفراط في التفكير وهذا يعني فقط القلق بشأن شيء لم يتم القيام به بعد. ليس الأمر بهذه البساطة ، فالإفراط في التفكير يحتوي في الواقع على الكثير من الأشياء مثل القلق والمحفزات والمواقف والظروف التي تجعلك تفكر في شيء ما مرارًا وتكرارًا. ليس هذا فقط ، يبدأ الناس في التفكير بشكل مفرط دون أي سبب أثناء قضاء وقت الفراغ أو مجرد التباطؤ. إن التفكير في نفس الأفكار يزيد من خطر حدوث حالات الصحة العقلية ، وقد تم اقتباس هذا في دراسة المعهد الوطني للصحة في عام 2013. إليك ما تحتاج إلى القيام به-نصائح للتحكم في الإفراط في التفكير وفقا لموقع "onlymyhealth"1. انظر كيف تستجيبعندما تفرط في التفكير في المواقف ، فأنت تستجيب أنت بحاجة إلى مراقبة الطريقة والأشياء التي تستجيب بها. إذا كانت الردود متكررة أو تتبع دورة ، فأنت بحاجة إلى التخلص منها لأنها تقوم بعمل حلقة وتضييع وقتك. ومع ذلك ، يمكن للأفكار الإيجابية أن تمنحك نتيجة جيدة ، وبالتالي استمر في تحليل أفكارك وبالتالي لا تشعر بالذنب حيال ما تعتقده. يمكن أن يساعدك الوعي الذاتي على تغيير طريقة تفكيرك.2. حاول أن تجد مصدر إلهاءالإفراط في التفكير لا ينتهي من تلقاء نفسه ؛ تحتاج إلى شيء ما للتحكم فيه. ابحث عن مصدر إلهاء أكثر إنتاجية مما كنت تفكر فيه. لهذا تحتاج إلى الأفكار التالية-التعرف على بعض المهارات الجديدة ومعالجة المواقفالحصول على بعض التمارينممارسة بعض الهوايات وممارستهاتطوع في منظمة محلية إيجابية في وقت الفراغ