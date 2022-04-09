صحة

تحذير.. توقف عن استخدام غسول الفم بعد تناول وجبة الإفطار

Lebanon 24
09-04-2022 | 11:00
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من الشائع استخدام غسول الفم للتخلص من الطعم اللاذع بعد تناول وجبة ربما تحتوي على البصل أو الثوم على مائدة الإفطار في شهر رمضان سعيا للشعور بالانتعاش.

ولكن تبين أن استخدامه ضار بصحة الفم والأمعاء، بعد تناول الطعام مباشرة، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

وتهدف غسولات الفم التقليدية ذات الخصائص المطهرة إلى التخلص من جميع البكتيريا الموجودة في فمك لإعطائك شعورًا بالانتعاش ولكن هذه هي المشكلة تمامًا.

فالميكروبيوم الفموي يعتمد على البكتيريا الجيدة والسيئة، وهو المدخل الحقيقي لصحة أمعائك. وأظهرت الدراسات أن بكتيريا الفم يمكن أن تنتقل فعليًا نحو القناة الهضمية وتغير ميكروبيوتا. وإن بكتيريا الفم يمكن أن تؤثر على كيفية امتصاص العناصر الغذائية في طعامك على وجه التحديد، النترات الغذائية الصحية للقلب.

والعناصر الغذائية المحتوية على النترات (الموجودة عادة في الخضر الورقية) هي سلائف أساسية لأكسيد النيتريك، وهو أمر ضروري للمناعة وتدفق الدم الصحي وصحة التمثيل الغذائي وصحة الدماغ.

لذلك إذا كنت تقوم بكل العمل لتتناول أطعمة جميلة وصحية، وكنت تستخدم غسول الفم، فأنت تقصر بشكل أساسي من قدرة طعامك على منحك جميع الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها.
المصدر: العربية
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