17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
القهوة "دواء" للمصابين بهذا المرض العصبي المستعصي
Lebanon 24
09-04-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحسّن تناول القهوة بانتظام، بما في ذلك لدى الأطفال، من عوارض مرض عصبي وراثي نادر، على ما أفادت دراسة حديثة.
وأثبتت هذه الدراسة الحديثة "قدرات الكافيين.. على علاج مرض عصبي نادر"، بحسب ما ذكره في بيان يوم الأربعاء "معهد الدماغ" الذي شارك في الدراسة إلى جانب معهد "إنسرم" ومجموعة من مستشفيات باريس.
وهدفت الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة "موفمنت ديسوردر" المتخصصة في علم الأعصاب إلى تأكيد بيانات أولية منفصلة تشير لفاعلية القهوة في مواجهة اضطرابات حركية معروفة تحت مسمّى "خلل الحركة" Dyskinesia والمرتبطة بجين ADCY5.
وتترجم هذه الحالة المرضية النادرة والمنهكة، بعجز المريض عن ضبط حركات كثيرة، ولا يوجد حالياً علاج مناسب لهذا المرض.
لكن قبل ثلاث سنوات، لاحظ أطباء فرنسيون من بينهم الاختصاصيان في الأعصاب إيمانويل فلامان-روز وأوريلي مينيريه، احتمال وجود تأثير إيجابي للكافيين لدى مريض صغير في السن.
وفي هذا الاكتشاف الذي تم بالصدفة، تناول الطفل البالغ 11 عاماً القهوة العادية، ثم من غير قصد تناول القهوة المنزوعة الكافيين والتي اعتبرت بالتالي عملياً بمثابة "دواء وهمي" (بلاسيبو). وبعد تحسن حالة الطفل بفضل القهوة غير المنزوعة الكافيين، قرر العالمان محاولة إثبات نفس النتيجة على حالات أخرى.
لذلك، درست مينوريه إلى جانب فلامان-روز بيانات تابعة لـ30 مريضاً من الأعمار كلّها تناولوا الكافيين.
وفي النتيجة، سُجّل تحسّن في العوارض لدى الغالبية الكبرى منهم (26 مريضا) بعدما تناولوا الكافيين. وتمكّن غالبية المرضى من ضمنهم الأطفال من تحمّل الكافيين.
وقال معدّو الدراسة إن هذه "النتائج تدعم الفرضية التي تشير إلى وجود تأثير مفيد للكافيين على المرضى الذين يعانون خلل الحركة المرتبط بجين ADCY5".
وبما أن الدراسة أُجريت على عيّنة محدودة وبأثر رجعي، لم تتمكّن بالتالي من إنشاء رابط مباشر بين السبب والنتيجة، لا سيما لناحية مقارنة تأثيرات الكافيين مع "الدواء الوهمي".
لكن الباحثون أشاروا إلى أنّ هذه العينة المحدودة لازمة لطبيعة المرض النادرة والخطرة في آن.
وأضافوا: "نظراً إلى ندرة الحالات المصابة بخلل الحركة المرتبط بجين ADCY5 وحقيقة أن الكافيين يمثل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، يصعب جداً إجراء دراسة تقليدية على عينة عشوائية من المرضى" باستخدام الدواء الوهمي.
الأكثر قراءة
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
Lebanon 24
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
03:07 | 2022-04-09
09/04/2022 03:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة طوّجي بـ"شورت" قصير على البحر... والجمهور يُعلّق: "تغيّرتي" (فيديو)
Lebanon 24
هبة طوّجي بـ"شورت" قصير على البحر... والجمهور يُعلّق: "تغيّرتي" (فيديو)
02:00 | 2022-04-09
09/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية
Lebanon 24
هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية
05:27 | 2022-04-09
09/04/2022 05:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-04-09
آلية جديدة للوقاية من الزهايمر برذاذ الأنف!
11:00 | 2022-04-09
تحذير.. توقف عن استخدام غسول الفم بعد تناول وجبة الإفطار
08:00 | 2022-04-09
كورونا يسبب أعراضا نفسية طويلة المدى... هذه تفاصيلها
05:00 | 2022-04-09
هل تعاني من "overthinking"؟ إليك بعض النصائح للتوقف على الفور
02:00 | 2022-04-09
لن تتخيّل ما يحدث لرئتيك عندما تستنشق هواءً ملوثاً؟
16:00 | 2022-04-08
هل الفلفل الأسود صحي أم لا؟
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact