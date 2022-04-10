صحة

معلومة مهمة عن الأفوكادو.. ما هي؟

Lebanon 24
10-04-2022 | 11:00
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توصل باحثون إلى وجود علاقة صحية بين تناول الأفوكادو ومشاكل القلب والأوعية الدموية، حيث تبين أن أكل حصتين أو أكثر في الأسبوع باستمرار يرتبط بانخفاض خطر أمراض القلب بنسبة 16 بالمائة.
ورصدت الدراسة التي نشرت نتائجها دورية جمعية القلب الأميركية، أن تناول الزيوت غير الصحية بدلاً من الأفوكادو يرتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية بنسبة 45 بالمائة. ولا يعني ذلك أن الأفوكادو يغني عن الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات.
ويبلغ وزن الحصة الواحدة من الأفوكادو 80 غراماً، وتشير الدراسة إلى أن استبدال الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية وتناول الأفوكادو محلّها خطوة في اتجاه تعزيز صحة القلب وحماية الأوعية الدموية.
وقالت لورينا باتشيكو المشرفة على الدراسة من جامعة هارفارد: "الأفوكادو عنصر غذائي غني بالمغذيات مع مركبات غذائية مواتية بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة (الدهون الصحية) والفيتامينات والمعادن والألياف القابلة للذوبان والبروتينات النباتية والفيتوستيرول والبوليفينول. هناك آليات بيولوجية محتملة تقدم من خلالها الأفوكادو فوائد تحمي القلب".
ويُعتقد أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم والالتهاب وتحسّن حساسية الخلايا للأنسولين.
إضافة إلى ذلك، يساعد أكل الأفوكادو على انخفاض مستوى الكوليسترول الضار.
 
 
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