صحة

هل يؤثر السكري على حركة المفاصل؟

Lebanon 24
10-04-2022 | 14:00
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تفيد تقارير طبية بأن نصف المصابين بالسكري يعانون من التهاب المفاصل، ويمكن للسكري غير المنضبط أن يؤدي بمرور الوقت إلى آلام المفاصل وتلف الأعصاب وأعراض أخرى.
وإذا لم يتلق المريض علاجاً فعالاً للسكري، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الجهاز العضلي الهيكلي. ويتضمّن ذلك تلفاً في المفاصل وتقليل حركتها.
كذلك، يسبب السكري غير المنضبط أيضاً تغيرات في الأعصاب والأوعية الدموية الصغيرة، فتحدث تشوهات اليد، مثل: متلازمة النفق الرسغي، وانكماش دوبويتران أو سحب راحتي اليدين، وسماكة جلد الأصابع.
وقد يعاني مرضى السكري أيضاً من آلام في الكتف بسبب الكتف المتجمد، أو التهاب أوتار الكفة المدورة، وهي مجموعة الأوتار التي تساعد على تثبيت الكتف وتحريكه.
 
 
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