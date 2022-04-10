صحة

تعرف على أفضل فاكهة للحفاظ على صحة العظام

Lebanon 24
10-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-940867-637852123983381228.jpg
Doc-P-940867-637852123983381228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حين نتناول الفواكه، غالبا ما يكون ذلك بهدف إرضاء رغبة شديدة مرتبطة بالجوع أو البحث عن وجبة خفيفة سريعة وصحية.


وقال موقع "إيت ذيس" إن التفاح والبرتقال والموز والفراولة هي أكثر الفواكه شهرة، مبرزا أن هناك بعض الفواكه التي تحافظ على صحة العظام وتبقي الإنسان قويا رغم تقدمه في السن.

وأضاف: "تناول البرقوق بانتظام قد يكون مفيدا للنساء بعد سن اليأس".


ووفقا لدراسة جديدة، أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية، فإن فاكهة البرقوق تحافظ على صحة العظام بشكل ملحوظ.
ووجد البحث أن تناول ما بين 6 و12 حبة برقوق يوميا "قد يقلل من العوامل المسببة للالتهابات، التي قد تساهم في هشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث".

وأوضح أن البرقوق "له العديد من الفوائد الغذائية مثل المعادن وفيتامين K والمركبات الفينولية والألياف الغذائية".

من جهة أخرى، ذكر الباحثون أن "الفواكه والخضروات الغنية بالمركبات النشطة بيولوجيا مثل حمض الفينول والفلافونويد والكاروتينات، يمكن أن تساعد في الحماية من هشاشة العظام. ويحتوي الخوخ على وجه الخصوص على مادة البوليفينول، التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-04-11
23:51 | 2022-04-10
16:00 | 2022-04-10
14:00 | 2022-04-10
11:00 | 2022-04-10
08:00 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website