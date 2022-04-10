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صحة
تعرف على أفضل فاكهة للحفاظ على صحة العظام
Lebanon 24
10-04-2022
|
23:00
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حين نتناول الفواكه، غالبا ما يكون ذلك بهدف إرضاء رغبة شديدة مرتبطة بالجوع أو البحث عن وجبة خفيفة سريعة وصحية.
وقال موقع "إيت ذيس" إن التفاح والبرتقال والموز والفراولة هي أكثر الفواكه شهرة، مبرزا أن هناك بعض الفواكه التي تحافظ على صحة العظام وتبقي الإنسان قويا رغم تقدمه في السن.
وأضاف: "تناول البرقوق بانتظام قد يكون مفيدا للنساء بعد سن اليأس".
ووفقا لدراسة جديدة، أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية، فإن فاكهة البرقوق تحافظ على صحة العظام بشكل ملحوظ.
ووجد البحث أن تناول ما بين 6 و12 حبة برقوق يوميا "قد يقلل من العوامل المسببة للالتهابات، التي قد تساهم في هشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث".
وأوضح أن البرقوق "له العديد من الفوائد الغذائية مثل المعادن وفيتامين K والمركبات الفينولية والألياف الغذائية".
من جهة أخرى، ذكر الباحثون أن "الفواكه والخضروات الغنية بالمركبات النشطة بيولوجيا مثل حمض الفينول والفلافونويد والكاروتينات، يمكن أن تساعد في الحماية من هشاشة العظام. ويحتوي الخوخ على وجه الخصوص على مادة البوليفينول، التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي".
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