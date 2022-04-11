أضف هذه المشروبات لنظامك الغذائي لإنقاص وزنك

يبحث متبعو النظم الغذائية عن الطرق المناسبة لمساعدتهم في إنقاص الوزن، والتي لا تتطلب جهدا كبيرا.وأوضح أخصائيو التغذية أن شرب مشروبات معينة يلعب دورا هاما في فقدان الوزن بسبب مغذياتها وتأثيراتها على الجسم، وتساهم بعض المشروبات بدعم الحميات الغذائية ومنها:الماءتقول أخصائية التغذية لورين مانكير قد يبدو الماء كحل أساسي للمشروب، لكن هذا المشروب الخالي من السعرات الحرارية، والخالي من السكر والصوديوم، والخالي من كل شيء بشكل أساسي يساعد في الحفاظ على رطوبتك".الشاي الأخضريعتبر الخبراء الشاي الأخضر مشروبا مفيدا لفقدان الوزن بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، وهو نوع من الفينول الطبيعي.العصائر الطبيعية ومخفوق بروتينيمكن أن تكون العصائر ومخفوقات البروتين مليئة بالعديد من العناصر الغذائية والفواكه والخضروات والمساحيق المهمة التي ستشعر بالشبع والرضا طوال اليوم إنها أيضا طريقة ملائمة للتغذية أثناء التنقل، بحسب الخبراء.تقول مانكير:"البروتين هو من المغذيات الكبيرة التي تعزز الشبع، وهذا بدوره قد يدعم فقدان الوزن".وتساهم إضافة مساحيق البروتين مثل بروتين مصل اللبن، وبروتين الصويا، وبروتين الكازين، وبروتين بياض البيض، وبروتين البازلاء، في تعزيز حالة الشبع، وفقا لدراسة من مجلة التغذية.القهوة السوداءيمكن للقهوة السوداء أن تغذي الجسم بالكافيين ومضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الأخرى، وتقول دن: "يمكن للكافيين أن يزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك في حالة الراحة".