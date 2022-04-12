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صحة
بعد وجودها في شيكولا "كيندر "وسحبها من الأسواق... ما هي السالمونيلا؟
Lebanon 24
12-04-2022
|
05:00
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بعد أن سحبت الولايات المتحدة شيكولا كيندر من الأسواق بسبب التلوث المحتمل بالسالمونيلا، تقدم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كل ما تريد أن تعرفه عن المرض.
تصيب بكتيريا السالمونيلا 1.35 مليون إصابة كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي (CDC)، كما أبلغت الوكالة عن 26500 حالة دخول إلى المستشفى و420 حالة وفاة مرتبطة بالحالة كل عام.
أكد مركز السيطرة على الأمراض، إن الأشخاص المصابين غالبًا ما يعانون من الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، نادرًا ما تكون الحالة مميتة، وغالبًا ما يتم علاجها من تلقاء نفسها، في الحالات الشديدة، يصف الأطباء عادة المضادات الحيوية.
وقال مركز السيطرة على الامراض، إن السالمونيلا شائعة في الدجاج النيء، حيث يتم بيع حوالي 5% من العبوات في المتاجر بمستويات يمكن اكتشافها، مؤكدا أن طهي الدجاج النيء جيدًا يقتل البكتيريا، وهو آمن تمامًا للاستهلاك.
ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أصدرت شركة فيريروFerrero اوامرها بسحب إثنين من منتجاتها ذات طابع عيد الفصح.
تم استدعاء كل من Kinder Happy Moments Chocolate Assortment و Kinder Mix Chocolate Treats بسبب مخاوف من تلوث السالمونيلا
وقالت الصحيفة، إنه في الأسبوع الماضي، استدعت الشركة بيض الشوكولا الشهير في المملكة المتحدة وأيرلندا بسبب نفس المخاوف، تم ربط تلوث السالمونيلا بمصنع بلجيكي.
وقالت الصحيفة، يحقق مسؤولو الصحة في حالات السالمونيلا المرتبطة بالشوكولا في أوروبا، على الرغم من عدم وجود حالات اكتشاف في الولايات المتحدة، مخاوف السالمونيلا قد تؤثر على الاحتفال بعيد الفصح بالنسبة للبعض، حيث سحبت شركة الحلوى الإيطالية فيريرو بعض منتجاتها من شوكولا كيندر بسبب مخاوف من السالمونيلا.
المصدر: اليوم السابع
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