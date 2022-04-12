بعد وجودها في شيكولا "كيندر "وسحبها من الأسواق... ما هي السالمونيلا؟

بعد أن سحبت الولايات المتحدة شيكولا كيندر من الأسواق بسبب التلوث المحتمل بالسالمونيلا، تقدم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كل ما تريد أن تعرفه عن المرض.





أكد مركز السيطرة على الأمراض، إن الأشخاص المصابين غالبًا ما يعانون من الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، نادرًا ما تكون الحالة مميتة، وغالبًا ما يتم علاجها من تلقاء نفسها، في الحالات الشديدة، يصف الأطباء عادة المضادات الحيوية. تصيب بكتيريا السالمونيلا 1.35 مليون إصابة كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي (CDC)، كما أبلغت الوكالة عن 26500 حالة دخول إلى المستشفى و420 حالة وفاة مرتبطة بالحالة كل عام.أكد مركز السيطرة على الأمراض، إن الأشخاص المصابين غالبًا ما يعانون من الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، نادرًا ما تكون الحالة مميتة، وغالبًا ما يتم علاجها من تلقاء نفسها، في الحالات الشديدة، يصف الأطباء عادة المضادات الحيوية.