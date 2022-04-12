صحة

ما الذي يسبب بحة الصوت؟

Lebanon 24
12-04-2022 | 08:00
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أنت تعرف كيف يبدو صوتك عادة لذلك عندما تعاني فجأة من بحة في الصوت ، فقد يكون الأمر مزعجًا بعض الشيء في حين أن الاحتمالات كبيرة بأنك عانيت من بحة في مرحلة ما من حياتك، وحسب ما ذكره موقع health عادة ما تكون البحة بسبب شيء بسيط وتختفي في غضون يوم أو يومين ، و لكن قد تكون البحة العالقة في الصوت علامة على مشكلة أساسية يجب معالجتها.

ما الذي يسبب بحة في الصوت؟
 
هناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعلك تعاني من بحة في الصوت ، ولكن هذه هي الأسباب الأكثر شيوعًا:

التهاب الحنجرة
 
التهاب الحنجرة هو تورم وتهيج في الحنجرة ، وغالبًا ما يسبب بحة في الصوت أو فقدان الصوت، والشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب الحنجرة هو العدوى التي يسببها الفيروس ، مثل تلك التي تؤدي إلى نزلات البرد أو الأنفلونزا أو فيروس كورونا.

يمكن أن يحدث التهاب الحنجرة أيضًا بسبب الحساسية أو العدوى البكتيرية أو التهاب الشعب الهوائية أو الإصابة أو المهيجات والمواد الكيميائية.

ارتجاع المرئ
مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو حالة مزمنة تحدث عندما تعود محتويات المعدة إلى المريء ، وهو الأنبوب الذي يربط حلقك بمعدتك ، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، ثم هناك الارتجاع الحنجري البلعومي ، عندما يرتفع حمض المعدة على طول الطريق حتى الحلق والحنجرة.

الصوت العالي
 
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الإفراط في استخدام صوتك - بما في ذلك التحدث أو الغناء بصوت عالٍ والتحدث لفترة طويلة - ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بحة في الصوت.

العقيدات الصوتية والأورام الحميدة والخراجات
 
هذه أورام غير سرطانية تتشكل في الطيات الصوتية أو بطولها، تتشكل العقيدات الصوتية في أزواج على مواضع متقابلة من الطيات الصوتية بسبب الضغط أو الاحتكاك المفرط، و عادة ما تحدث السلائل الصوتية في أحد جانبي الطية الصوتية.

نزيف الطيات الصوتية
 
يحدث هذا عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية الموجودة على سطح الطيات الصوتية وتمتلئ الأنسجة بالدم عندما يحدث ذلك ، لا تهتز أحبالك الصوتية بالطريقة المعتادة ، مما يؤدي إلى هذا التغيير البشع في صوتك. يمكن أن يحدث فجأة عندما تستخدم صوتك بقوة ، كما هو الحال عندما تصرخ.
المصدر: اليوم السابع
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